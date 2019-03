Drama v Zagorju, moški streljal in s pištolo grozil policistoma

ZAGORJE OB SAVI – V nedeljo ponoči so bili policisti PU Ljubljana obveščeni, da v stanovanju v Zagorju 37-letnik krši javni red in mir, uporablja pirotehniko in strelja z orožjem. Posredovala sta policista, ker pa jima je moški zagrozil s pištolo, sta ga z uporabo prisilnih sredstev obvladala in ga vklenila. Pri tem ni bil nihče poškodovan.



Zaradi povzročitve splošne nevarnosti, preprečitve uradnega dejanja in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je bila 37-letniku odvzeta prostost in odrejeno pridržanje zanj. Po pridobljeni odredbi sodišča za hišno preiskavo so policisti zasegli pištolo znamke Crvena zastava z naboji, okoli 70 gramov konoplje rastline, digitalno tehtnico, okoli 33 gramov heroina in pol grama kokaina.



Po vseh zbranih obvestilih in dokazih je bil 37-letnik priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor. Moški je bil že obravnavan zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog.