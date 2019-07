Dilerja še drugič prijeli

Osumljencu so zasegli 300 gramov amfetamina, 244 gramov posušene konoplje in hašiš.

Prijet že marca

Marca so pri njem našli tudi ekstazi. FOTO: guliver/Getty Images

IDRIJA – Z odredbo okrožnega sodišča v Novi Gorici v roki so idrijski policisti skupaj z novogoriškimi kriminalisti in vodnikom s službenim psom za iskanje prepovedanih drog potrkali doma pri 36-letniku na Idrijskem. Med hišno preiskavo so našli več različnih snovi, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedane droge. Analiza preliminarnega testiranja zaseženih snovi je potrdila, da gre za 300 gramov amfetamina, 244 gramov posušene konoplje in hašiš. Našli so tudi približno 2,4 kilograma bele snovi, t. i. predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog.Kot je sporočil, tiskovni predstavnik PU Nova Gorica, so osumljencu zasegli več mobilnih telefonov pa tudi kovinski boksar, ki ga po zakonu o orožju ne bi smel imeti.Novogoriški kriminalisti so 36-letnika s kazensko ovadbo zaradi preprodaje drog privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.To ni bilo prvič, da so se srečali s 36-letnikom, saj so novogoriški kriminalisti pri istem osumljencu že 13. marca, ko so preiskovali preprodajo prepovedanih drog mladostnikom na širšem goriškem območju, opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so več različnih prepovedanih drog, od konoplje, amfetamina, tablet MDMA oziroma ekstazi, pa kokain, heroin in pivnike LSD.Policisti so letos do 11. julija na območju Policijske uprave Nova Gorica obravnavali skupno 70 kaznivih dejanj v povezavi s prepovedanimi drogami, od tega je bilo 67 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi in tri kazniva dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog. Zaznali so še 48 prekrškov po zakonu o proizvodnji prepovedanih drog in prometa z njimi.