David C. (31) voznici na vrat prislonil nož, potreboval je denar

Cerar se je v priporu, kot je povedal na sodišču, rešil odvisnosti od drog. FOTO: Igor Mali

LJUBLJANA – Ko se je, tisti 31-letnik, ki je 15. maja letos na križišču Kavčičeve in Zvezdne ulice v Ljubljani z nožem prisilil voznico, da je zapustila avto, nato pa še povzročil nesrečo na Šmartinski cesti, oktobra in decembra lani podal na tatinski pohod, je imel v glavi le, kako čim prej priti do denarja.»To sem počel, ker sem bil na cesti in ker sem bil odvisnik od prepovedanih drog. Da bi dobil denar, da bi lahko kupil prepovedane droge,« je včeraj pojasnil ljubljanskemu okrožnemu sodniku. Dodal je še, da je v priporu končal metadonsko terapijo. Sto evrov, kolikor je ukradel iz blagajne ene od trgovin na glavni ljubljanski železniški postaji, bo, kot je obljubil, odplačal z delom v zaporu. Seveda po obrokih.Bilo je 24. oktobra lani, nekaj pred osmo uro zvečer, ko je Cerar s silo telesa odprl vrata trgovine, v kateri prodajajo pripomočke za kajenje, se napotil do blagajne in iz nje vzel 100 evrov. Petega decembra lani, nekje med četrto in peto uro popoldne, je prav tako na glavni železniški postaji na informacijah izmaknil mobilni telefon in tako lastnico oškodoval za 200 evrov. V prvem primeru je storil kaznivo dejanje velike tatvine, v drugem pa tatvino. Po prepričanju tožilstva je v tem primeru pogojna zaporna kazen povsem primerna, saj je obe dejanji priznal, Cerar pa si poskuša urediti življenje. A vse le s pogojem, da v 10 mesecih oškodovani družbi, ki vodi trgovino, vrne ukradeni znesek. Ne nazadnje je premoženjskopravni zahtevek družbe v zvezi s tem priznal.Sodnik je Cerarju izrekel enotne štiri mesece pogojnega zapora s preizkusno dobo dveh let (štiri mesece za veliko tatvino in en mesec za tatvino). Naložil mu je plačilo premoženjske koristi v višini 200 evrov za ukradeni telefon. Posebnega pogoja, kar zadeva vrnitev denarja oškodovani družbi, mu ni izrekel, saj, kot je pojasnil, bo že tako ali tako v zaporu dlje, kot znaša preizkusna doba (zaradi uvodoma omenjenih dejanj in hkrati preklica druge pogojne kazni je bil konec julija letos obsojen na tri leta in pol enotne zaporne kazni). Poleg tega je tudi vprašanje, ali bo z delom, če ga bo dobil v zaporu, lahko toliko zaslužil, da bi lahko v nekem določenem roku poplačal obveznost do oškodovanca.