Burja na Krasu razpihuje požar, gori v bližini koče in oddajnika (FOTO)

Požar, ki je dopoldne izbruhnil pod hribom Trstelj na Krasu, se je v nekaj urah razširil po celotnem hribu. Na Trstelju sta tudi Stjenkova planinska koča in oddajnik RTV Slovenija. Oskrbnik koče, ki jo upravlja Planinsko društvo Nova Gorica, Boštjan Božič je za STA ocenil, da ogenj trenutno gori le približno 100 metrov od koče.

Premika se v drugo smer

Medtem naj oddajnik Radiotelevizije Slovenija in pripadajoča infrastruktura trenutno ne bi bila ogrožena, so za STA potrdili na RTVS. Kot so dodali, kaže, da se požar premika v drugo smer, stran od oddajnika. Razmere kljub temu budno spremljajo.

Komen. FOTO: Rok Peric

Kot je povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin, se trudijo, da bi požar danes omejili, a ga danes ali jutri najverjetneje še ne bodo povsem pogasili. Dodatne težave jim povzroča burja, za katero na Agenciji RS za okolje predvidevajo, da se bo polegla šele v soboto zvečer.