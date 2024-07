Na Krasu spet gori, v zraku so že oba air tractorja in policijski helikopter

Mineva dve leti od katastrofalnega gozdnega požara na Krasu, ki je v primežu vročinskega vala in suše izbruhnil 15. julija 2022 ter v 17 dneh zajel 3700 hektarov površin.

Danes pa je na Krasu znova zagorelo. Kot je za N1 povedal poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, gre za širši požar nad Komnom v bližini naselja Škrbina proti Trstelju. »Treba je razumeti, da so temperature zelo visoke, narava pa presušena, tako da lahko pride do preskokov ognja,« je povedal poveljnik. Prebivalce je pozval, naj na cestah dajo prednost intervencijskim službam in jih pri delu ne ovirajo.

Po poročanju portala n1info.si gre za obsežen požar, aktivirane so številne gasilske enote iz notranjske in goriške regije. V pripravljenosti sta še dve regiji za zamenjavo ekip na terenu. V zraku so tudi že oba air tractorja in policijski helikopter. Air tractorja vodo zajemata v morju, izbrane so tri posebne lokacije za zajem, zato se ljudem, ki so ob morju, ni treba umikati.