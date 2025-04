Najstnik ubil lastne starše in več tednov živel z njunima razpadajočima truploma, razlog naravnost bizaren

Ameriko pretresa bizaren in grozljiv primer dvojnega umora z domnevnim politično ekstremističnim ozadjem. Najstnik Nikita Casap (17) iz zvezne države Wisconsin naj bi po navedbah tožilcev ubil svojo mamo in očima, da bi z denarjem, ki bi ga pridobil po njuni smrti, izpeljal atentat na predsednika ZDA Donalda Trumpa in začel revolucijo za »rešitev bele rase«.

Našli razpadajoči trupli

Trupli 35-letne Tatiane Casap in 51-letnega Donalda Mayerja so preiskovalci našli šele dva tedna po smrti – pokriti in že v stanju razkroja. Šerifov urad tamkajšnjega okrožja je potrdil, da sta bili trupli prerešetani s kroglami. Policijo je poklicala Mayerjeva mama, ki jo je skrbelo, da se ji sin ne javlja.

Medtem je bil Nikita Casap aretiran več kot 1300 kilometrov stran, v zvezni državi Kansas, potem ko je prevozil stop znak. Vozil je očimovo vozilo Volkswagen Atlas, v katerem so našli njegovo pištolo Smith & Wesson.357 Magnum in prazne tulce.

Umor, kraja, skrivanje trupel in zarota

Casap se zdaj sooča z več resnimi obtožbami: za dvojni umor prve stopnje, skrivanje trupel, krajo lastnine in zlorabo osebnih podatkov za pridobitev finančne koristi. Poleg tega zvezne oblasti razmišljajo tudi o dodatnih obtožbah, vključno z zaroto, načrtovanjem atentata na predsednika in uporabo orožja za množično uničenje.

Preiskovalci so na morilčevem telefonu našli povezave z radikalno satanistično neonacistično skupino »The Order of Nine Angles« (Red devetih kotov, op. p.), ki jo ameriški organi označujejo kot ekstremistično in rasistično. FBI je analiziral dokumente, ki naj bi jih Casap napisal sam, v katerih domnevno poziva k atentatu na Donalda Trumpa in »začetku revolucije za rešitev bele rase«. Med zaseženimi zapisi so bile tudi fotografije Adolfa Hitlerja z napisi »SLAVA HITLERJU, SLAVA BELI RASI, SLAVA ZMAGI«.

Načrtovani napad z brezpilotnikom in eksplozivom

Zvezna pritožba navaja, da je Casap kupil brezpilotno letalo (dron) in eksploziv, ki naj bi ga uporabil kot orožje za množično uničenje. Preiskovalci verjamejo, da je bil v stiku z drugimi osebami, ki so vedele za njegov načrt in mu celo pomagale pri izvajanju.

Med zaseženimi zapisi so bile tudi fotografije Adolfa Hitlerja.

Casap se je v sredo, 9. aprila, prvič pojavil na sodišču, kjer je potekalo predhodno zaslišanje. Trenutno je v priporu, uradno še ni podal izjave o krivdi. Naslednje sodno obravnavo ima razpisano za 7. maj.

Primer je sprožil val ogorčenja in strahu zaradi povezav med skrajnimi ideologijami in nasiljem med mladimi. Oblasti napovedujejo nadaljnjo preiskavo in morebitne nove obtožbe.

Zelo brani članki v zadnjih tednih: