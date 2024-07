Danes je, kot smo že poročali, na Krasu znova zagorelo. Gre za širši požar nad Komnom v bližini naselja Škrbina proti Trstelju, zadnje informacije kažejo, da gori celoten hrib Trstelj, požar pa se širi proti Novi Gorici.

Na družbenem omrežju X je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar izrazila hvaležnost in podporo gasilcem z zapisom:

»Spremljamo razvoj požara na Krasu, ki se trenutno širi proti Novi Gorici. V teh težkih trenutkih vas pozivam, da ostanete mirni in dosledno upoštevate navodila pristojnih služb za vašo varnost in varnost vaših bližnjih. Ob tem izrekam iskreno hvaležnost in podporo gasilcem ter vsem, ki se nesebično borijo s požarom. Vaša predanost je neprecenljiva, v danih razmerah pa vam želim kar se da varno opravljanje dela. Skupaj smo močni. Ostanimo varni.«

Spomnimo, letos mineva dve leti od katastrofalnega gozdnega požara na Krasu, ki je v primežu vročinskega vala in suše izbruhnil 15. julija 2022 ter v 17 dneh zajel 3700 hektarov površin.

