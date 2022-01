Gorenjski policisti so kratko sporočili, da je pred OŠ Antona Tomaža Linharta pogrešan kip znanega slovenskega literata in zgodovinarja, ki se je rodil 11. decembra 1756 v Radovljici in po katerem šola nosi ime. Bronasta doprsna plastika je stala pred glavnim vhodom, zdaj pa tam sameva le še podstavek, kamor je bila pritrjena s tremi zatiči. Zunaj dometa varnostnih kamer »Kdaj točno je izginil kipec, ne vemo,« je dejal v. d. ravnatelja Boris Mohorič: »Zanimivo je, da je vsak dan šlo mimo prek tisoč ljudi, učencev in učiteljev. Kip Antona Tomaža Linharta je tu že desetletja,...