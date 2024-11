Bodo priče zaslišali na kraju nesreče?

Dobri dve leti sta minili od tragične nesreče, ki je zahtevala življenje 49-letnega Marjana Bevca iz Brezja pri Trebelnem, a sojenje za povzročitev prometne nesreče še vedno ni dobilo pravnomočnega sodnega epiloga.

Na prvem sojenju je bil povzročitelj Rožle Grintal s Potovega Vrha pri Novem mestu obsojen na štiri leta in pet mesecev zapora zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, oproščen pa je bil očitkov o opustitvi ponesrečenega v prometni nesreči brez pomoči.

Skrivnost Marjanovega izginotja se je začela razpletati, ko sta občana policistom izročila telefon, ki sta ga našla na cesti na dan nesreče.

A je Višje sodišče v Ljubljani sodbo maja letos razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje, hkrati je za Grintala odpravilo pripor, kjer je bil zaradi ponovitvene nevarnosti. V preteklosti je namreč že bil dvakrat kaznovan zaradi povzročitve prometne nesreče, ko je bil pijan, in zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Tričlanski senat, ki mu predseduje sodnica Romana Rački Strmole, mora zdaj v ponovljenem sojenju po navodilih pritožbenega sodišča odgovoriti na vprašanje, ali je bil dogodek, torej trk v pešca, objektivno predvidljiv, saj je več prič dejalo, da tukaj pešci običajno ne hodijo, pa tudi izvedenec cestnoprometne stroke Ivan Kambič je izpostavil dejstvo, da je ta odsek ceste, kjer je hitrost omejena na 90 km/h, res nevaren, saj se je moral sam ob ogledu terena zaradi lastne varnosti kar nekajkrat umakniti za ograjo. Gre pa obtoženemu v korist čas, saj je po novem nekaznovan, kazni so se mu namreč zaradi časovne odmaknjenosti že izbrisale.

Odvetnik Matjaž Medle in obtoženi Rožle Grintal FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Iskali so ga dva dni

Nesreča se je zgodila v petek, 21. oktobra 2022, zvečer, a domači so kar štiri dni živeli v negotovosti, kje je Marjan, saj se je za njim izgubila vsaka sled. Dva dni so ga iskali, tudi s pomočjo sosedov, skrivnost njegovega izginotja pa se je začela razpletati, ko sta občana, ki sta na cesti na dan nesreče našla telefon, tega izročila policistom.

Marjana, ki je tistega večera ob robu ceste Novo mesto–Trebnje nedaleč od priključka za Karteljevo oziroma Kamenje pešačil, so v grmovju osem metrov pod cesto našli v torek dopoldne, že v ponedeljek zvečer pa so si teren tam okoli ogledovali domači in policisti, saj sta občana pokazala točen kraj najdbe telefona in rumene čepice, na kateri so bili celo odsevni trakovi.

Marsikatero ključno vprašanje je ostalo neodgovorjeno, tudi vprašanje, ali je obdolženec vozil pijan.

Prav zaradi tega, ker so lahko policisti okoliščine nesreče ugotavljali šele štiri dni kasneje, je marsikatero ključno vprašanje ostalo neodgovorjeno, tudi vprašanje, ali je Grintal vozil pijan. Sam ves čas trdi, da ni vedel, da je zbil človeka, pač pa da je bil prepričan, da je zbil srno. Zavarovalnici je tudi prijavil trk z divjadjo, kar je zavarovalniški cenilec zavrnil s pojasnilom, da trk z živaljo pusti sledi krvi ali dlak, na Grintalovem passatu tega ni bilo.

Tokrat bi moral biti kot priča zaslišan Uroš Pate, a ga na sodišče spet ni bilo, zato ga bodo pričakovali naslednjič, kaj zna pa se zgoditi, da bodo zaslišanje treh prič, ki so našle določene predmete po nesreči, opravili na kraju samem. To sta namreč predlagala tako odvetnik Matjaž Medle kot okrožna tožilka Barbara Prevolšek. Ali bo torej del sojenja potekalo na kraju nesreče, se bo tričlanski senat odločil po zaslišanju Pateta.