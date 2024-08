Rožle prepričan, da je zbil srno, ne človeka

»Ko razmišljam o tej prometni nesreči in tem, da je bila prva sodba razveljavljena, se sprašujem, od kdaj srna nosi odsevno kapo in ima prižgano lučko na mobilnem telefonu. Žalosti me, da nihče ne prevzame krivde za Marjanovo smrt. Pa tudi to je zelo žalostno, da je moral Marjan štiri dni mrtev ležati pod cesto v grmovju, domači pa smo bili ves čas v negotovosti. Ko bi storilec vsaj poklical in povedal, kaj je storil, pa četudi bi se potem skril za nekaj časa, če je morda vozil pijan,« je na sodišču dejal Igor Pate. Pate je svak Marjana Bevca iz Brezja pri Trebelnem, 49-letnega varovanca treba...