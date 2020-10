Bežal je z migranti

V petek ob 17.34 so delavci Darsa policistom sporočili, da sledijo vozilu opel zafira, ki so ga hoteli izločiti in prekontrolirati, vendar ni ustavilo. Peljalo je mimo Kozine proti Kopru, policisti pa so pred Škofijami zaprli cesto proti Italiji. Voznik je namreč divjal proti Ankaranu, tam pa je obrnil nazaj proti Kopru in zapeljal proti Škofijam po stari cesti.



Kot je pojasnila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper, so možje v modrem postavili blokado. Uspelo jim ga je ustaviti ob 17.53, ko je voznik trčil v kolono vozil, ki so čakala na prehod meje. »Voznik, 31-letni državljan Iraka, je hotel pobegniti, vendar so ga policisti prijeli,« je še povedala Anita Leskovec in dodala, da so od italijanskih varnostnih organov izvedeli, da ima Iračan bivalno dovoljenje v Italiji, nima pa vozniškega dovoljenja.



Z njim so bili v vozilu štirje državljani Afganistana, ki so prišli v Slovenijo nelegalno. Za tihotapca je preiskovalni sodnik odredil pripor. Na območju PU Koper so minuli konec tedna sicer prijeli 65 ilegalnih migrantov, še štiri pa so vrnili italijanski varnostni organi.



Na PU Novo mesto so konec tedna izsledili in prijeli 26 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 12 državljani Bangladeša, štirimi državljani Pakistana, štirimi državljani Kosova, štirimi državljani Sirije in dvema državljanoma Libije še niso končani. V nedeljo pa so policisti pregledali bolgarsko tovorno vozilo, ki se je pripeljalo na mejni prehod Obrežje.



Opravili so mejno kontrolo in pregled vozila ter na podvozju odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po postopku predali hrvaškim varnostnim organom, so pojasnili policisti.