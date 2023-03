Bančnik Matjaž oproščen korupcije

Pet let po prijavi ruškega podjetnika Veselina Djuroviča, da naj bi bančnik Matjaž Majcan od njega terjal podkupnino za odpis dolga pri Novi KBM in da je pri tem sodeloval tudi notar Gorazd Šifrer, je mariborsko sodišče trojico obtoženih oprostilo obtožb o kaznivih dejanjih goljufije, poskusa goljufije in pranja denarja.

FOTO: Gorodenkoff/shutterstock

Domnevno koruptivni bančni posli so v javnost prišli leta 2018, ko je solastnik medtem že propadlega ruškega podjetja Agroruše Djurovič policiji prijavil nekdanjega šefa mariborske hranilnice Lon Matjaža Majcana, ki naj bi poskušal od njega dobiti 170.000 evrov v zameno za odpis 1,7 milijona evrov dolga pri Novi KBM.

Kot piše časnik, naj bi mu bančnik zagotavljal, da če bo položil 170.000 evrov pri mariborskem notarju Gorazdu Šifrerju in sklenil notarski sporazum, bo za družbo Agroruše pri banki uredil odpis obveznosti do banke. Ob tem naj bi se Majcan Djuroviču pohvalil, da ima zveze v banki, ki je takrat že bila v lasti ameriškega sklada Apollo.

Posnel komunikacijo

Djurovič je komunikacijo skrivaj posnel, ko z dogovorom ni bilo nič, pa je posnetek odnesel na policijo, kar je bil razlog za uvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov zoper Majcana in Šifrerja. V telefonske pogovore z Majcanom, ki mu je policija prisluškovala, se je ujel marsikdo, vsi pa niso končali na zatožni klopi, saj se je število osumljenih do vložitve obtožnice s prvotnih 13 znižalo na šest. Glavna akterja za tožilstvo sta ostala notar Šifrer in Majcan. Med trojico oproščenih je bila tudi Marjeta Tominc, zastopnica družbe K2 Finance.

Mariborsko sodišče je trojico oprostilo goljufije, poskusa goljufije in pranja denarja.

Prepričana, da jim je krivda dokazana, je tožilka Mojca Petan Žura po poročanju časnika Večer v slabem letu sojenja za vse tri predlagala zaporno kazen, sodni senat pod vodstvom Boštjana Polegeka pa jih je očitkov oprostil. Sodnik je že v uvodu obrazložitve sodbe dejal, da so bili priča »zelo nenavadnemu postopku na podlagi precej nenavadne obtožbe«.

Polegek je spomnil, da je bil glavni očitek Majcanu in notarju v fazi preiskave, da sta »sodelovala pri koruptivnih dejanjih neznanih uslužbencev z bančnimi uslužbenci, ki naj bi zahtevali podkupnino za prestrukturiranje gospodarskih družb«, pozneje pa je tožilstvo, ki za to ni zbralo dovolj dokazov, pričelo zatrjevati, da je Majcan lažno zatrjeval korupcijo na banki.

Taka verzija dogajanja je po mnenju sodišča že precej neverjetna, glede na to, da je pri oškodovancu šlo za poslovneža z veliko izkušnjami v poslovnem svetu. Kot je v obrazložitvi sodbe dodal sodnik, je jasno, da z ravnanjem obtoženih ni bilo vse v redu, a po presoji sodišča Majcan in Šifrer nista goljufala na način, kot jima je očitalo tožilstvo.

Drugačna pa je bila odločitev o drugem delu obtožbe, v katerem sta se Majcanu na zatožni klopi pridružila Nataša Matijevič, takrat zaposlena v mariborski Snagi, in direktor podjetja Klemaks gradnje Sebastijan Selinšek. Slednji je Majcanu pomagal pri kaznivem dejanju nedovoljenega sprejemanja daril s tem, ko je svojemu prijatelju, ki je potreboval stanovanjski kredit, posredoval Majcanovo zahtevo, da bo moral za pomoč pri ureditvi kredita dati 2000 evrov podkupnine. Čeprav so vsi trije obtožbe zanikali, je sodišče Majcana obsodilo na dve leti, Natašo Matijevič in Selinška pa na osem mesecev zapora. Vsem trem je izreklo tudi stranske denarne kazni.