33-letna Sabina v grobu, Tomaž, ki naj bi ji z ljubico nastavil past, spregovoril

Na ptujskem okrožnem sodišču je potekal predobravnavni narok v primeru umora 33-letne Sabine Arklinič iz Markovcev marca letos. Umora sta soobdolžena žrtvin mož Tomaž Arklinič in njegova domnevna intimna prijateljica Aleksandra Škamlec. Po besedah tožilke sta skupaj načrtovala umor in ga izvedla na grozovit način. Soobdolženi je krivdo zanikal in se izrekel za nedolžnega.

Nastavila sta ji past

Tožilka Teja Kukovec Belšak je na predobravnavnem naroku prebrala obtožnico, v kateri soobdolženemu očita, da je skupaj z drugo obdolženko na zahrbten in grozovit način pomagal umoriti svojo ženo. Po navedbah tožilstva je umorjeno pod pretvezo praznovanja obletnice poroke odpeljal v velnes, nato na večerjo, nato pa je bil na odročni lokaciji v bližini naselja Strnišče zmenjen s svojo ljubico, da bo avtomobil, v katerem bo tudi njegova žena, tam ustavil.

Tam ga je po navedbah tožilke že čakala Aleksandra. Mamo štirih otrok je napadla od zadaj, jo podrla na tla in ji z najmanj 11 vbodnimi ranami, ki ji jih je zadala, povzročila, da se ji je zaradi izkrvavitve ustavilo srce. Soobdolženi je pri tem ostal pasiven in po navedbah tožilke omogočil izvedbo dejanja.

Aleksandra Škamlec je na naroku sredi novembra krivdo priznala, ker jo je zagovornica soobdolženega predlagala kot pričo na glavni obravnavi proti njemu, pa so tokrat njen postopek izločili v ločeno obravnavo. Tako jima bodo sodili ločeno.

Predlagala izključitev javnosti

Med tokratnim narokom je odvetnica soobdolženega predlagala izključitev javnosti z glavne obravnave z argumentom, da bi zaščitila družinsko življenje soobdolženca, mladoletnih otrok, ki so marca ostali brez mamice, in drugih oškodovancev. Tožilka je temu predlogu nasprotovala.

Poudarila je, da so otroci že seznanjeni z dogodkom, saj so priče izpovedale, da so otrokom povedali, kaj se je zgodilo, in se o vsem dogajanju pogovarjali tudi vpričo njih. Izrazila je stališče, da pravica javnosti do javne obravnave prevlada. Sodišče bo o predlogu odločilo v nadaljevanju.

Obramba je med novimi dokaznimi predlogi med drugim predlagala tudi postavitev izvedencev kliničnega psihologa in grafologa ter zaslišanje dodatnih prič, s čimer naj bi razjasnili okoliščine dogodka in psihofizično stanje obdolženega.

Tožilstvo se s predlogom o izvedencu psihologu ni strinjalo, saj meni, da ni indicev, da je bil soobdolženi neprišteven, o drugih predlogih pa se bo opredelilo kasneje.

Glavna obravnava bo potekala pred petčlanskim senatom, s čimer sta se obe strani strinjali. Prihodnja glavna obravnava v sojenju proti soobdolženemu v primeru umora Sabine Arklinič bo 22. januarja.