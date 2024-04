Sabino položili v prerani grob: dobri ljudje zbirali za njene otroke, denar je predan

V frizerskem studiu v Vidmu pri Ptuju je pred dnevi stekla akcija zbiranja denarja za otroke umorjene mlade mamice Sabine Arklinič. Njegova lastnica Manuela Murko je denar predala mami pokojne, v prisotnosti župana in podžupanje občine Podlehnik. Cilj je bil dosežen, zbralo se je 10.055 evrov, pa tudi dve sobi, računalniki za otroke, aktivne počitnice s psihologi in terapevti, donacija mesa ...

»Odleglo mi je, saj vem, da je denar v pravih rokah,« je za lokalni portal Lokalec povedala lastnica. »S tem pa si nisem niti mislila, da bom sebe in salon medijsko izpostavila, posledično tudi, da bom pod psihičnimi pritiski, saj je objava dosegla več kot 3.600 delitev, veliko je bilo klicev, še več sporočil z ganljivimi zapisi. Moram priznati, da me je to še bolj povezalo z nesrečno zgodbo, hkrati pa nisem imela izbire pobega od negativnih misli in pogovora o dogodku. Hvala mojim strankam za vse prispevke, za vso podporo v nemočnih dneh, še večji hvala pa vsem, ki ste se bili pripravljeni pripeljati iz vseh koncev Slovenije, vsem podjetjem in ostalim, ki vam je bilo mar in ste pomagali.«

Od pokojne so se sicer poslovili že v ponedeljek.

Umor, ki je pretresel Slovenijo

Spomnimo, truplo pogrešane Sabine (33), mamice štirih otrok, so v začetku aprili našli v bližini Kidričevega. Po ugotovitvah kriminalistov sta jo umorila njen mož Tomaž (37) in njegova prijateljica Aleksandra Škamlec (33). Dan po umoru je mož ženo prijavil kot pogrešano.

»Dogovorila sta se, da bo osumljeni svojo ženo 22. marca pripeljal na predhodno dogovorjen kraj v bližini Kidričevega, kar je moški tudi storil. Na tem mestu je tedaj že čakala osumljenka. Ob izstopu iz vozila je 33-letnica iz okolice Lenarta pristopila do žene osumljenega ter jo z ostrim predmetom večkrat zabodla. Takoj zatem je truplo odvlekla do mesta, kjer jo je zakopala. Skupaj z osumljenim sta se nato iz kraja dejanja odpeljala. Naslednji dan po izvršenem kaznivem dejanju pa je osumljeni na policijski postaji prijavil njeno pogrešanje,« so pred dnevi na tiskovni konferenci povedali kriminalisti.

Tomaž, ki je postal osrednja figura te grozljive zgodbe, je bil znan kot predan kuhar, ki je svojo pot začel v najstniških letih. Za omenjeno dejanje je predpisana kazen najmanj 15 let zapora.