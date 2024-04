Na zadnjo pot bodo pospremili Sabino, ljudje zahtevajo dosmrtno ječo za moža in ljubico

Minuli teden je Slovenijo pretresla novica o skrbno načrtovanem umoru 33-letne Sabine Arklinič, ko naj bi jo pokončala njen mož Tomaž Arklinič in njegova ljubica Aleksandra Škamlec. Danes se bodo v Markovcih s pogrebom poslovili od Sabine, ki je za seboj pustila štiri otroke.

Pokopali jo bodo na pokopališču Videm pri Ptuju ob 16. uri. Žara bo ob 12. uri položena v vežico, je zapisano na spletnem portalu osmrtnice.si. Ob tem je zapisano, da svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za pomoč otrokom. Štirje otroci so namreč čez noč postali sirote.

FOTO: osmrtnice.si

Otroke naj bi namestili k sorodnici po materini strani, neuradno so pri sestri pokojne Sabine.

Ljudje na družbenih omrežjih zahtevajo dosmrtno ječo za storilca

»Treba bo zahtevati dosmrtno kazen za oba!«, »Dejmo Slovenija. Prebudi se in zaostri kazni. Odvetniki, ki zastopate take stvore pa nehajte igrati na karto, da je oseba neprištevna. 15 let za umor? Se vi hecate?«, »Smrtna za oba. Samo v naši lepi deželi bosta na koncu neprištevna tako kot že veliko primerov do sedaj,« se vrstijo pozivi na družbenih omrežjih k najstrožji kazni za morilca.

Prvi obsojenec, ki mu je bila izrečena dosmrtna ječa

Ni še minil en mesec, ko smo poročali o prvi dosojeni dosmrtni ječi v Sloveniji. Gre za obsojenca Silva Drevenška, ki je na božič leta 2020 v stanovanjski hiši v Gorečji vasi najprej umoril nekdanjo partnerico Mojco Lešnik, saj ni prenesel dejstva, da ga je zapustila, zatem pa je z okrvavljenim nožem odšel še čez cesto v hišo njenih staršev Jožice in Branka Lešnika in se pred očmi svojega štiriletnega otroka maščeval še njima.