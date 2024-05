21-letnica v obcestni zid, z njo je hudo

Včeraj ob 14.26, je bila policija obveščena o prometni nesreči III. kategorije izven naselja Solkan, na glavni cesti med Solkanom in naseljem Plave z udeležbo dveh osebnih vozil; ena oseba je bila huje telesno poškodovana.

»Ugotovljeno je bilo, da je 21-letna voznica avtomobila (povzročiteljica) vozila iz smeri naselje Plave proti Solkanu. V desnem preglednem ovinku med Dolgo Njivo in Mrzlekom je zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem in spolzkem vozišču izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala na levo stran vozišča. V tistem trenutku je pravilno iz nasprotne smeri po svoji strani voznega pasu pripeljal 59-letni voznik avtomobila, ki se je skušal umikati in preprečiti trčenje med vozili, vendar mu to ni uspelo. Po trčenju je vozilo mlajše voznice odbilo levo v obcestni zid in se prevrnilo na bok,« so nam sporočili z omenjene policijske uprave.

Povzročiteljica prometne nesreče je pri tem utrpela predvidoma hude telesne poškodbe, kasneje so jo zdravniško oskrbeli v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici. Prometni policisti bodo zoper povzročiteljico prometne nesreče glede na vse ugotovitve podali ustrezen ukrep.