Komentar Mihe Šimnovca: Zatemnitev

Kdor je takrat preklopil na avstrijski program, je torej videl vse, česar naj »zaradi spoštovanja avtorskih pravic« ne bi smel?!

FOTO: Jože Suhadolnik

Spoštovani, obveščamo vas, da smo prejeli zahtevo o zatemnjevanju TV-programa zaradi spoštovanja avtorskih pravic, zato trenutne oddaje ne smemo predvajati. Po zaključku oddaje bo ogled TV-programa spet nemoten. Hvala za razumevanje.Takšen »pozdrav« pričaka gledalca na (tuji) televizijski postaji, kadar na njej pristojni – meni nič, tebi nič – zatemnijo sliko in onemogočijo ogled določene oddaje. Kot je meni znano, do tega pri nas pride le v primeru določenih športnih tekem.Nobena skrivnost ni, da to zahtevajo zakupniki avtorskih pravic do prenosa na območju Slovenije. Ker se očitno bojijo (tuje) konkurence, ki največkrat (toda ne vedno!) določeno prireditev z vseh zornih kotov pokrije bolje, zaradi česar slovenski ljubitelji športov pogosto tudi bežijo na druge televizijske programe. Ali na spletne, ki so v zadnjem obdobju med športnimi navdušenci vse bolj priljubljeni. Zato bi se morali odgovorni – če seveda želijo obdržati gledalce – vprašati, zakaj mnogi določene dogodke raje spremljajo drugje ...Minulo nedeljo so, denimo, v času belgijske velike nagrade v formuli 1 za tri ure zatemnili Avstrijo 1 (ORF 1). Tako dolgo in še malo dlje je trajala tudi zmešnjava v Spa-Francorchampsu, kjer se vodilni možje zaradi močnega dežja in posledično slabe vidljivosti niso mogli odločiti, ali bi dirko začeli ali ne. Na koncu so se odločili izpeljati farso, po kateri so& Co. odpeljali dva kroga za varnostnim avtomobilom in si nato razdelili polovične točke. Absurd v tej zgodbi pa je bil tudi v tem, da se je v trenutku, ko so zagnali motorje, na ORF 1 nenadoma spet pojavila slika. Kdor je takrat preklopil na avstrijski program, je torej videl vse, česar naj »zaradi spoštovanja avtorskih pravic« ne bi smel?!Slovenija je glede zatemnjevanja slik edinstven primer daleč naokrog. Prepotoval sem že dobršen del sveta, pa zatemnjene slike še nisem opazil nikjer drugje. Ravno nasprotno; v nemško govorečih območjih lahko celo izbiram, ali bom določeno (nogometno) tekmo ali dirko formule 1 gledal na avstrijski, švicarski ali nemški TV.Toda na srečo obstajajo tudi satelitske antene, prek katerih si je mogoče prenose različnih dogodkov na postajah, ki jih sicer pri nas zatemnjujejo, ogledati brez kakršnih koli omejitev. In največkrat z zares vrhunskimi (strokovnimi) komenta(to)rji ...