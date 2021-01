Komentar Mateja Lahovnika: Za kaj nam gre

FOTO: Shutterstock

Vsi si želimo konec epidemije, radi bi imeli otroke v šolah in želimo smučati. Zdravstvenih ukrepov, kot sta nošenje mask in razkuževanje rok, pa ne bi vsi spoštovali. Testirali in cepili se tudi ne bi vsi. Vsi bolj ali manj vedo, kaj bi radi in za kaj jim gre, ampak niso pa pripravljeni storiti vsega, kar je potrebno, da se zdravstvena slika izboljša. Šolski sindikat je konec poletja pozival k šoli brez mask, zdaj pa že poziva k preklicu napovedi obveznega testiranja učiteljev in vzgojiteljev.Pred dnevi so opozarjali, da je največji problem, ker se morajo otroci šolati na daljavo. Zdaj pa je naenkrat problem, ker vlada na varen način odpira šole. Kaj pa naj si sploh mislimo o tistih učiteljih in vzgojiteljih, ki se ne želijo testirati, preden vstopijo v razred, da bi zaščitili učence in njihove starše? Se je treba res vsakemu razumnemu ukrepu vlade, kot je testiranje učiteljev proti koroni, preden vstopijo v razred, upirati in ga problematizirati. Kakor da so politični cilji šolskemu sindikatu pomembnejši od vsebine. Zdravstveni delavci se že nekaj časa testirajo tedensko in nihče iz tega ne dela nobenega cirkusa.Tudi šolniki ne bi šli z veseljem na pregled k zdravniku, ki ne bi nosil maske in ne bi bil testiran. Zato bi vsi morali razumeti, da tudi mnogi starši ne bi z veseljem spustili svojih otrok v šole, če se učitelji ne bodo pripravljeni testirati in ne bodo nosili mask. Postopno sproščanje je v času, ko je gibanje epidemije zelo nepredvidljivo, edina razumna rešitev. Navsezadnje prav ti, ki vlado najbolj pozivajo k sproščanju ukrepov, prvi uperijo prst vanjo, če se epidemiološka slika zaradi sprostitve ukrepov poslabša. Zato je treba pametno uravnotežiti sproščanje ukrepov in zaščitne ukrepe. Tisti, ki sta jim odveč tako testiranje proti koroni kot cepljenje in se nenehno pritožujejo nad nošenjem mask in drugimi ukrepi, pa bi naredili uslugo vsem, če bi se vprašali, za kaj jim gre.Kaj pravzaprav želijo doseči s tem nenehnim pritoževanjem nad vsemi ukrepi? Nekateri nočejo razumeti, da imajo lahko pozivi k nespoštovanju ukrepov hude posledice tako za zdravje ljudi kot gospodarstvo.