Komentar Mateja Lahovnika: Razkritje o delu zdravnikov

Zavod za zdravstveno zavarovanje je začel javno objavljati podatke o opravljenih zdravstvenih obravnavah prav vsakega posameznega zdravnika. ZZZS si zasluži velik plus za poskus vzpostavitve večje preglednosti dela zdravnikov in hkrati tudi velik minus, ker so očitno prešpricali osnove ekonomike računanja produktivnosti dela.

Število obravnav namreč še zdaleč ne prikazuje storilnosti dela, ker obravnave niso ponderirane z zahtevnostjo. Zdravstvena obravnava je lahko zelo zahtevna in zahteva uro strokovnega dela ali celo več, ali nezahtevna, ki zahteva nekaj minut dela zdravnika. Zato bi dejansko šele podatki, ki bi bili ponderirani z zahtevnostjo zdravstvenega posega, pravilno kazali storilnost dela. Takšni podatki bi bili tudi najboljša osnova za nagrajevanje zdravnikov za njihovo delo.

Zanimive pa so reakcije na objavo podatkov o številu posegov, ki jih je opravil posamezni zdravnik na določen dan. Namesto da bi se strokovna združenja v zdravstvu osredotočila na to, kako pravilno prikazati podatke o storilnosti, se jim že sama objava podatkov zdi sporna, čeprav gre za porabo denarja, zbranega z obveznimi prispevki za zdravstvo. Zaposleni s povprečno plačo v zdravstveno blagajno prispeva 3600 evrov letno, zato je prav, da ima vpogled v to, kako se porablja denar iz nje. Nad objavo podatkov se najbolj razburjajo tisti zdravniki, ki so zaposleni v javnih zavodih, delajo pa tudi pri zasebnikih.

Aplikacija ZZZS namreč omogoča primerjavo, koliko posegov je zdravnik opravil v javnem zavodu, kjer je redno zaposlen, in koliko pri zasebniku zunaj rednega delovnega razmerja. To pa zna biti za marsikoga tudi precej nerodna zadeva. Najbolj enostaven izgovor, zakaj nekdo v javnem zavodu opravi manj posegov kot zunaj rednega delovnega časa drugje, bo, da posegi niso primerljivi. Zato bi bilo prav in koristno, če ZZZS ustrezno popravi podatke in namesto števila posegov prikaže vrednost posegov, pri čemer se upošteva tudi njihova zahtevnost. Takšni podatki bi korektno pokazali storilnost dela in bi bili prava osnova za pravično nagrajevanje zdravnikov.