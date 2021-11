Komentar Domna Mala: Črno-rdeči petek

Joe Biden je pomilostil dva purana, Arašidovo maslo in Žele, kakšnih 46 milijonov manj srečnih pa je včeraj pristalo na mizah Američanov. Zahvalni dan ni potrošniško naravnan praznik, ki bi ga izvozili po vsem svetu, kot sta recimo kokakolin božič in valentinovo, na katera tudi Slovenci množično praznijo denarnice (jaz jo le razumno tanjšam). Poleg tega je prežet z ameriško zgodovino in ga drugi niti ne bi mogli posvojiti, kaj pa imamo skupnega z ladjo Mayflower in Indijanci?! Slovenci, ki niso cepljeni ali preboleli, so se danes verjetno že testirali za invazijo v trgovske centre. Toda, gl...