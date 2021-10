Komentar Dušana Malovrha: Štirinajst let prepozno

Kako sem se naposlušal tračev na prepihu slovenske medijske scene. Trač seveda razumem kot govorico, ki se tiče ljudi iz javnega življenja, bodisi estrade in športa bodisi politike in gospodarstva. Tako sem denimo večkrat slišal, da so neko znano osebo že večkrat pripeljali na urgenco pod vplivom mamil. Ujel sem tudi, da si dva akterja naše politične scene nista samo zelo podobna, temveč sta si kar v sorodu. Včasih minejo leta, ko se kdo iz ozadja – ne stric, ampak hujši kaliber, boter – odloči, da je prišel čas. Da ne govoričim o kovčkih, polnih gotovine, s katerimi so vplivni oblastniki k...