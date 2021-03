Kolumna Miše Terček: Usodni telefonski klici

V vsaki zgodbi se med pogovorom začnejo dogajati precej nenavadne stvari, takšne, ki jih je težko pojasniti.

Apple TV je predstavil revolucionarno avdio-vizualno serijo, ki spominja na radijske igre. FOTOGRAFIJI: APPLE TV

Calls v prvi sezoni ponuja devet misterioznih epizod.

Pri Netflixu in HBO se najbrž tepejo po glavi, da je trenutno najbolj unikatna televizijska serija na voljo na Apple TV. Serijo Calls (Klici) lahko označimo za revolucionarno, saj je popolnoma obrnila pravila igre oziroma jih postavila na glavo. Ameriško-francoska drama temelji na istoimenski francoski seriji, ki jo je ustvaril Timothée Hochet. Angleško različico je režiral Fede Alvarez, gre pa za koprodukcijo Apple TV+ in Canal+. Calls je premiero doživela pred slabima dvema tednoma, za zdaj je v prvi sezoni na voljo devet pretresljivo napetih epizod.A Calls ni običajna TV-serija, saj nastopajočih ne vidimo, temveč jih zgolj slišimo. Bolj kot TV-serija je podobna podkastu ali radijski igri. Ne gre pa zanemariti dejstva, da vizualizacija, čeprav igralk in igralcev, vseeno igra pomembno vlogo. Podnapisi se pojavljajo v barvah in tako orisujejo razpoloženja likov in vzdušje posameznih scen.Vsaka epizoda ima svojo zgodbo, liki v njih se ne ponavljajo, vsem delom pa je skupno to, da smo gledalci pravzaprav v vlogi poslušalcev (ali bolje: prisluškovalcev), spremljamo namreč telefonske klice med različnimi akterji. A ti klici niso običajni, četudi je tako videti na prvi pogled. V vsaki zgodbi se med pogovorom začnejo dogajati precej nenavadne stvari, takšne, ki jih je težko pojasniti.Od preskakovanj v času do bizarnih srečanj tretje vrste. A prav vse epizode so pretresljive, napete in izvirne, zato se pripravite na maratonski ogled, saj se boste težko odlepili od zaslona.V času, ko je vizualizacija vse, še posebno pri TV-serijah, se je Apple TV torej odločil umakniti v avdiosvet, in kot kaže jim je uspelo, saj sta tako produkcija kot igra v podkast seriji izjemno prepričljivi in učinkoviti. Zato se niti ne opazi, da so s tem, ko so si za osrednjo os serije izbrali telefonske klice, prihranili ogromne količine denarja, hkrati pa so se izognili neljubim razmeram, ki so v filmskem in televizijskem svetu nastale zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Igralke in igralci so lahko svoje dele posneli tudi doma, prava čarovnija pa se je skrivala v montaži in končni prezentaciji.V prvem delu, naslovljenem The End (Konec), lahko prek klicev spremljamo par, ki se mu tik pred koncem partnerstva začnejo dogajati nenavadne stvari, v drugi epizodi (The Beginning oziroma Začetek) pa partner zapusti dekle, ker prejme novico, da je noseča. Med vožnjo v avtomobilu ga dekle večkrat pokliče, a čas jima začne teči drastično različno. Njegove minute postajajo njeni meseci, njegove ure pa njena leta. Po nekaj klicih se znajde v zoni somraka in vožnja nazaj domov je polna zanj neprijetnih presenečenj, zato se začne spraševati o svoji prvotni odločitvi oziroma reakciji.Prav tako fascinantna je tretja epizoda, v kateri nič hudega sluteč moški prejme klic svojega soseda, ki živi v hiši nasproti njega v isti ulici. Del z naslovom Pedro Across the Street (Pedro na drugi strani ulice) obravnava skrivnosten ljubezenski trikotnik med zakoncema in njunim kriminalnim sosedom, ki je v banki ukradel več milijonov dolarjev. Tudi v tej zgodbi glavnim igralcem pot prekrižajo misteriozne okoliščine.V seriji Calls se povsem običajne, vsakdanje zgodbe prelevijo v napete kriminalke, neverjetne znanstvenofantastične scenarije in nadnaravne pustolovščine. Vse pa prinašajo tudi globlja sporočila, ki so vezana predvsem na (napačne) odločitve posameznikov v ključnih trenutkih njihovega življenja, ko bi se morali odločiti za pogum in iskrenost.Calls namesto klasičnih trikov uporablja abstraktno vizualizacijo, ki bi jo lahko pripisali tudi kakšni umetniški instalaciji, a vseeno je dovolj preprosta in ljudska, da jo razumejo tudi manj zahtevni gledalci.V času, ki ga poganjajo mobilni telefoni, serija obenem nastavlja ogledalo družbi in sodobni komunikaciji. Slednja je nadomestila pristne človeške stike v živo, koronakriza, v kateri smo trenutno, pa je to le še bolj poglobila.Calls je digitalna družba v vsej svoji (ne)slavi, ki nas obenem opozarja, da se lahko povsem običajen klic spremeni v popolno katastrofo, ki za vedno vpliva na poznejši potek našega življenja.Da serija ni nastala kar tako čez noč, dokazujejo tudi zvezdniška imena, ki so akterjem posodila glasove, saj v nanizanki najdete imena, kot so Nick Jonas, Pedro Pascal, Rosario Dawson, Lily Collins, Aaron Taylor-Johnson in Aubrey Plaza. Sicer pa že nestrpno čakamo, katera od slovenskih televizij se bo odločila odkupiti pravice za paket teh manj kot petnajstminutnih epizod, ki so prepričale že toliko gledalk in gledalcev po svetu.