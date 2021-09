Kolumna Miše Terček: Otok skušnjav

Psihične posledice takšnih razkritij pred očmi sveta so za mnogo ljudi precej hude. Včasih prehude.

Predstavljajte si, da vam ponudijo oddih na rajskem otoku, kamor bi lahko šli uživat s svojim partnerjem ali partnerko. K temu dodajmo še, da ima vsaj eden od vaju težave z zaupanjem, posesivnostjo ali ljubosumjem. Oddih na otoku bi lahko izkoristila tudi za reševanje težav, zbliževanje in ne nazadnje utrjevanje vajine partnerske zveze. Tako bi bilo v nekem popolnem svetu.V svetu nekoliko drugačne resničnosti oziroma v televizijskem svetu pa se stvari, seveda, morajo vsaj malo zaplesti. Trik je v tem, da bi bilo poleg vaju še kar nekaj drugih parov. Potem bi vas razdelili na moške in ženske ter nastanili v ločenih vilah. V slednje bi poslali mamljive snubke in snubce, ki iščejo ljubezen in ki so bili izbrani glede na značajske in fizične karakteristike, ki vašega partnerja oziroma partnerko najbolj privlačijo. Edini stik z vašim partnerjem bi bil 20-sekundni izsek situacije preteklega dneva, ki bi vam bil predvajan popolnoma brez konteksta. Kako je do njega prišlo in kaj se je dogajalo kasneje, pa ne bi izvedeli. Vaše zaupanje bi bilo torej na nevarni preizkušnji. Ste še prepričani, da bi vzeli ponudbo oddiha? Kdo bo prej podlegel čarom zapeljivih neznancev, vi ali vaš partner? Takšna izkušnja čaka pare na Otoku skušnjav (Temptation Island), resničnostnem šovu, katerega zadnja sezona je na voljo tudi na digitalni TV-platformi Voyo.Najnovejši resničnostni šov, ki je v pisanih različicah na voljo v mnogih državah že kar nekaj let, je posnet na rajskem Belizeju. Na enem otoku so štirje zasedeni moški in dvanajst samskih lepotic, na drugem otoku pa njihove štiri partnerice in dvanajst samskih postavnih moških. Že uvodni kadri, ko voditelj Mark L. Walberg predstavi pare in »konkurenco«, so polni trenj in jeznih pogledov. Ljubezni in strasti željni snubke in snubci že uvodoma naslavljajo ogledane tekmovalke in tekmovalce kar pred očmi njihovih (boljših ali slabših) polovic.To je prvi trenutek, ko se v mnogih porodijo prvi dvomi, da morda odhod na Otok skušnjav ni bil najboljša ideja. Smeh se kaj kmalu prelevi v paniko in solze. To težko preizkušnjo bodo prestali le najbolj povezani pari, marsikdo od njih pa bo podlegel skušnjavi, še posebno na alkohola polnih zabavah v kopalkah, ko se razgreta telesa predajajo ritmom glasbe. V takih trenutkih marsikdo pozabi, da je nenehno na očeh kamer, ki 24 ur na dan budno spremljajo celotno dogajanje, tudi ponoči v spalnicah. Ne zgodi se redko, da prav do partnerja najbolj posesivni »grešijo« že prvo noč in se predajo strastem vztrajnih snubcev.Kljub temu da gre (ne glede na to, kaj nam želijo prodati producenti šova) primarno za seks, se v šovu pogosto spletejo tudi globlje vezi. Prav čustva so po navadi za partnerje, ki morajo vse to opazovati od daleč prek zaslona, najbolj problematična. Morda boste presenečeni, koliko parov v resnici preživi to hudo preizkušnjo, kako lahko odtujitev zvezo utrdi in da se da tudi »varanje« odpustiti.Koncept šova je s psihološkega vidika nedvomno precej drzen. Gre za zanimiv družbeni eksperiment, televizija pa se postavlja v vlogo »norega znanstvenika«, ki prijavljene pare na šov upravlja kot poskusne zajčke. Psihične posledice takšnih razkritij pred očmi sveta so za mnogo ljudi precej hude. Včasih prehude. Kar nekaj primerov tekmovalcev iz šova je že bilo, da so se težko soočili s tem, da jim je partner pred kamerami strl srce, jih prevaral in nato tudi odšel z novim dekletom ali fantom. Na koncu sezone namreč parom ponudijo možnost, ali bodo z Otoka skušnjav odšli s svojim partnerjem, s katerim so prišli v oddajo, ali sami oziroma samski ali pa s tretjo osebo oziroma s tekmovalcem, s katerim so se najbolj ujeli in se morda vanj tudi sveže zaljubili.Ena od tekmovalk, Kaci, je po izkušnji v šovu za portal 24ur.com dejala, da ji ni žal, da je v tem »eksperimentu« sodelovala. »Otok skušnjav je bila izkušnja, na katero se ne bi mogla pripraviti, a je na koncu izpadlo, da je to nekaj, kar sem vseskozi potrebovala. Način, kako se je moj bivši obnašal do mene, je bil vsekakor šokanten, grozen in na trenutke travmatičen. A resnično se je izkazalo, da je to bila najboljša stvar v mojem življenju. Šov je rešil moje življenje. Izognila sem se očitno neprimernemu moškemu zase in zdaj sem srečnejša, kot sem bila prej,« je dejala v intervjuju in dodala, da je šov namenjen samo parom, ki se že prej soočajo s težavami. »Resnično tvegaš vse, ko prideš na Otok skušnjav. Torej, če nekdo ni pripravljen izgubiti partnerja, s katerim je v zvezi, je bolje, če ostane doma. Mislim, da se pari, ki imajo zdrav odnos, ne bi nikoli odločili za prijavo v takšen šov,« je poudarila v intervjuju za 24ur.com Kako so se odrezali pari v novi sezoni, boste morali presoditi sami, vsekakor pa Otok skušnjav ne bi bil enak brez Marka L. Walberga, izkušenega voditelja TV-kvizov, ki z ravno pravšnjo mero psiholoških trikov uspešno krmari scenarij in daje tekmovalcem občutek, da je njihov »prijatelj«, čeprav zgolj (sicer zelo pretkano) priliva olje na ogenj.