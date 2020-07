Kolumna Mihe Šimnovca: Formula 1 dolgočasna? Pa kaj še!

Če bi kritiki (še) spremljali dirke v formuli 1, zagotovo ne bi trdili, da ni več zanimiva.

Pravijo, da formula 1 ni več zanimiva. Da je postala celo dolgočasna, kar očitno trdijo tisti, ki dirk v kraljevskem avtomobilističnem razredu ne gledajo več. Če bi jih (še) spremljali, namreč zagotovo ne bi govorili tako.Nedeljska velika nagrada Avstrije v Spielbergu, prva v letošnjem koledarju za svetovno prvenstvo, je namreč znova ponudila vrhunski spektakel. In za to sploh ni bil potreben dež, ki običajno tako zelo popestri dogajanje na stezi. Ko so se po dolgem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa spet prižgale zelene luči (oziroma so ugasnile rdeče), so se dirkači pognali po progi kakor psi, ko se snamejo z verige.Že od daleč se je videlo, kako zelo so pogrešali dirke. Nič čudnega, ko pa je od njihove zadnje – če odmislimo računalniške igrice – minilo že več kot sedem mesecev. Tako dolgo še nikoli niso bili brez dvobojev kolo ob kolo, kar se je sicer – roko na srce – določenim tudi poznalo. Med sila razburljivo dirko namreč ni manjkalo dotikov in trkov, na koncu je cilj videlo le enajst od dvajsetih voznikov.Razplet preizkušnje na avstrijskem Štajerskem je bil vse do konca izjemno negotov. Da je bila uvodna letošnja dirka, na kateri je zasluženo zmagal finski as Valtteri Bottas, potem ko je z Mercedesovo črno puščico zdržal po lastnih besedah strašanske pritiske, še bolj zanimiva, kot bi bila sicer, so poskrbeli člani posebne komisije pri Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA).Tako so – po naknadnem posredovanju Red Bullovega aduta Maxa Verstappna – dobro uro pred startom favoriziranega Mercedesovega zvezdnika Lewisa Hamiltona z drugega položaja kazensko premaknili na peto, ker dan prej v kvalifikacijah ni upočasnil svoje vožnje v obdobju rumene zastave.Znova so komisarji posegli v akcijo tudi tik pred koncem, ko so še enkrat udarili po prstih Hamiltona, tokrat zaradi trka z rdečim bikom Alexandrom Albonom. Toda ni jih bilo malo, ki so menili, da so ga s petsekundnim pribitkom, ki je britanskega šampiona z drugega mesta potisnil na nehvaležno četrto, vendarle prestrogo kaznovali. A po drugi strani je prav ta poteza odgovornih omogočila Lewisovemu mlajšemu rojaku Landu Norrisu, da se je pri komaj dvajsetih letih prvič udeležil slovesne razglasitve najboljših dirkačev na svetu. In tako je formula 1 dobila novega mladega junaka ...