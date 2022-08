Ste to poletje kaj prinesli z morja ali potovanja? Večina turistov z najrazličnejšimi malenkostmi rada obeleži, da so bili na dopustu. Tovrstne predmete v obalnih krajih denimo najdemo na stojnicah z rečmi, ki jim zapriseženi minimalisti radi rečejo »nabiralci prahu«. Skulpture iz školjk, poslikani kamni, cenen nakit, sivkine vrečke, magnetki za hladilnik pa še in še. V večjih turističnih mestih je to kakopak dvignjeno na višji nivo s specializiranimi trgovinicami za turiste, kjer se dobi čisto vse, kar turistu srce poželi, od miniaturnih skulptur Big Bena do obeskov, vaz, stojal z...