Kolumna Dejana Vodovnika: Umazano perilo

Tudi kreativci niso imuni proti javnemu pranju umazanega perila. Dokazovanje, kdo je kriv za to ali ono, kdo ima daljšega, kdo krajšega, kdo je pomembnejši in podobno, je že dolgo, dolgo slovenski nacionalni šport.

Še kako drži trditev, zapisana v časniku Delo, da je v naravi Slovencev, da pred drugimi peremo umazano perilo in se tožarimo po tujini. Zapomnil sem si tudi izjave, ki še kako držijo, da smo Slovenci »večni iskalci napak, slabosti in nepoštenja pri drugih, pa imamo tudi številne moralizatorje, pridigarje, ki neverjetno natančno in temeljito perejo tuje umazano perilo in iščejo dlako v jajcu«.

In ker so tudi glasbeniki, muskontarji, muzikantje zgolj ljudje, se pranju umazanega perila tudi oni ne morejo izogniti. Na tone ga je. Umazanega perila, namreč! Precejkrat sem bil navzoč, ko se je iz ust tega ali onega, te ali one, vsul plaz obtožb na račun drugega. »Prasica, prasec, lažnivka, lažnivec, kre**n, pokvarjena ku**a …, pofu**lj,« je le nekaj milejših izrazov iz bogatega besednega arzenala naših tudi zelo znanih osebnosti, ki zelo rade obkladajo koga drugega zaradi tega ali onega. Za zapik pa na javni štrik obesijo še kako dodatno umazano perilo iz spalnice, druženja kar tako ali kake zabave, polne kakega belega prahu.

Večni iskalci napak in nepoštenja drugih, pač! Včasih pač človek pomisli, da domači kreativci to počno zgolj, da bi prikrili lastno nekreativnost. Pogleda v zrcalo, kjer bi uzrli lastno podobo, pa se itak bojijo kot hudič križa.

Nedavno smo lahko brali, kako je po 45 letih ustvarjanja razpadla hrvaška skupina Prljavo kazalište, razlog za razpad pa naj bi bili spori med bobnarjem Tihomirjem Filešem, ki je zaščitil ime skupine, ter avtorjem pesmi in kitaristom Jasenkom Houro. Spor naj bi nastal, ker je Houra pod imenom Prljavo kazalište začel snemati samostojne projekte, Fileš pa mu je to prepovedal. O umazanem perilu, ki si ga očitajo nekdaj super prijatelji, zdaj pa smrtni sovražniki, je še zdaj mogoče prebirati.

Spomnimo se tudi umazanega perila v skupini Beatles. Kdo je bil kriv za razpad skupine? V 70. se je začelo pranje umazanega perila. John Lennon in Paul McCartney sta pljuvala drug po drugem in praktično izumila diss track.

Pred časom je bila ena večjih afer pri nas razpad mega popularne skupine Pop Design. Umazanega perila se je nabralo za desetine pralnih strojev, pa še nekaj poleg, ki ga niso zmogle zdrgniti niti roke veščih peric.

Zdaj, kot brenčijo spletni portali, perejo umazano perilo nekakšni zvezdniki in zvezdnice resničnostnih šovov. Smeh vzbujajoče obtožbe letijo na vse konce in kraje. Ko človek vidi vso to umazanijo, mu gre lahko zgolj na smeh, umazanije pa ne more sprati niti najkakovostnejši pralni prašek, pa tudi če mu dodamo varekino, alkoholni kis in še kaj.

Pred dnevi sem se pogovarjal s predstavnico slovenskega pravosodja. Podatek, da se Slovenci še kar naprej radi tožarimo zaradi malenkosti, me ni presenetil. »Ko bi ti vedel, koliko umazanega perila človek prebere po službeni dolžnosti,« je še dejala in srknila požirek macchiata.

Več kot očitno ostaja v naravi Slovencev – kreativnih in nekreativnih –, da bomo še dolgo, dolgo radi pred drugimi prali umazano perilo in se tožarili. Aleluja!