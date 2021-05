Zvezdnik ga bo iz mlahavega spet naredil trdega in to pred kamero

Igralec, ki ga je bilo pred leti moč videti tudi na glasbenih odrih, ni zadovoljen s svojo postavo, ki je posledica lenarjenja med epidemijo. Mišice so splahnele, na nepravih mestih na telesu se je nabralo nekaj odvečne maščobe . A zdaj bo pljunil v roke in se pri 52 letih ponovno izklesal. »Želim se počutiti bolje,« je dejal. To pomeni, da nočni prigrizki odpadejo, na meniju pa bo precej več rekreacije. Svoj pohod do mišic bo redno objavljal prek kanala na youtubu.​Kakšen je Will danes, poglejte na spodnji fotografiji. Mnogi so po videnem dejali, da je za svoja leta videti odlično, poleg tega pa je Will Smith in ne potrebuje trebušnih mišic, da se dokaže.