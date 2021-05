Nekdaj mišičasti estradnik: Sem v najslabši formi v življenju

Zadnje dobro leto se svet bori s pandemijo koronavirusa. Nekateri se v tem obdobju počutijo odlično, saj se jim ni treba ukvarjati z nekaterimi ljudmi, medtem ko drugi staro življenje zelo pogrešajo. Med tistimi, ki nimajo pravega elana, je očitno tudi nekoč mišičasti igralec Will Smith. Mišice so uplahnile, na trebuščku se je nabralo nekaj maščobe.



»Odkrit bom z vami: sem v najslabši formi v življenju,« je priznal zvezdnik serije Princ z Bel Aira in v dokaz pripel svojo fotografijo. Pod njo se je usulo komentarjev. Nekateri so mu ponujali storitve osebnega trenerja, drugi so ga hvalili, da ga imajo kljub temu raje kot veliko drugih, tretji pa so mu hvaležni za njegovo objavo, saj se sami ubadajo s podobno težavo. Upamo, da vam motivacije ne manjka ...

