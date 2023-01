Zvezdnico je napadel tjulenj: »Imajo velike zobe!«

Prikupni in v vodi igrivi tjulnji so lahko z ostrimi zobmi tudi nevarni! To zdaj boleče dobro ve igralka Loulou Taylor, zvezdnica znanstvenofantastične serije Raised By Wolves, ki je zaradi bližnjega srečanja s tem vodnim sesalcem pristala na urgenci in mora jemati močne antibiotike. »Napadel me je tjulenj. Imajo velike zobe!« je čivknila prikupna igralka, ki si bo potovanje v Južno Afriko zapomnila za vselej.

Brezskrbno je plavala ob plaži Clifton pri Cape Townu, tako sproščena, da je povsem preslišala krike drugih kopalcev, ki so bežali iz vode. »Pojdi iz vode!« so ji zaman kričali. A še preden bi te dobronamerne besede dojela, ji je roko prestrelila bolečina, morje pa je rdeče obarvala njena kri.

Šestkrat jo je ugriznil. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

»Bodite pazljivi, če boste plavali pri Cliftonu. Tu me je napadel tjulenj. Šestkrat me je ugriznil. Morala sem na urgenco, kjer sem dobila močne antibiotike. Hvala vsem, ki ste mi pomagali iz vode,« je dejala igralka, pokazala s povoji debelo povite prste in se brž še pošalila na lasten račun. Plakat kultnega filma Žrelo je namreč spremenila v parodijo in v morje pod brezskrbno plavalko namesto zobatega belega morskega psa dodala prikupnega tjulnja.