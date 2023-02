Zvezdnica za predavanje na Harvardu dobila vrtoglav honorar (FOTO)

Slavna zvezdnica in ena najvplivnejših žensk na svetu Kim Kardashian je študirala tudi pravo, o čemer je večkrat spregovorila v svoji oddaji Keeping Up with the Kardashians. Tuji mediji so se zdaj spet razpisali o njej. Tokrat gre za to, da naj bi na predavanju o »hedge« skladih v Miamiju zaslužila približno milijon dolarjev, je za Page Six povedal neimenovani vir.

Resničnostna zvezdnica, ki je postala poslovna mogotka, je pred nekaj dnevi na konferenci »IConnections Global« govorila predvsem o svojem zasebnem podjetju »SKKI Partners«, ki je bilo ustanovljeno oktobra lani, poroča Mondo.

Ron Biscardi, izvršni direktor »IConnections platforme«, ki povezuje upravljavce skladov, ki želijo vlagati v podjetja, ni potrdil zneska, ki ga je slavna rjavolaska zaslužila na dogodku, je pa poudaril, da je za njen nastop potreboval dve ogromni dvorani, da sta sprejeli vse ljudi, ki so jo želeli slišati in videti.

»SKKI« je le ena izmed blagovnih znamk v imperiju Kim Kardashian, vrednem 1,8 milijarde dolarjev, ki vključuje njeno linijo za nego kože »SKKN« in njeno linijo oblačil »SKIMS«. Spomnimo, bivša žena Kanyeja Westa je januarja na »Harvard Business School« spregovorila o »SKIMS«, ki je ocenjen na neverjetnih 3,2 milijarde dolarjev.

