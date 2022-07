Kaj se dogaja s Kim Kardashian? Sploh si ni več podobna (VIDEO in FOTO)

Kim Kardashian se je sprehodila po modni pisti na pariškem tednu mode. Nastopila je na modni reviji njej ljube znamke Balenciaga in presenetila modne navdušence. Nosila dolgo črno obleko z vdelanimi hlačnicami, čevlji in rokavicami. A njene oboževalci so bolj zaskrbljeni kot navdušeni, saj postava v obliki peščene ure, s katero je zaslovela in njena zadnjica, izgubljata svojo obliko.

Resničnostna zvezdnica je pred kratkim razkrila, da je v zadnjem času izgubila kar 10 kilogramov, zato je v pasu še bolj drobna, kot je bila.

Kim Kardashian na Met Gala leta 2019 FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Njena pot hujšanja se je začela, ko je izgubila kilograme, da se je stlačila v obleko Marilyn Monroe za dogodek Met gala. Kilogrami so se drastično topili še potem, Kim pa je v pogovorni oddaji dejala, da ni namenoma nadaljevala z izgubljanjem kilogramov. »Ne nameravam izgubiti še več kilogramov, a imam več energije kot sem jo imela kdaj koli prej. Odpovedala sem se sladkorju in hitri hrani.« S svojega jedilnika je črtala ocvrto hrano in spremenila življenjski slog.

