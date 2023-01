Kanye West dva meseca po ločitvi spet poročen

Čeprav se je od Kim Kardashian dokončno razvezal šele novembra lani, se Kanyeju Westu ni zdelo prezgodaj, da bi že spet skočil v zakonski jarem. Prejšnji teden je med zasebnim obredom in v strogi tajnosti večno zvestobo obljubil eni od svojih zaposlenih, 28-letni Bianci Censori, ki je na pogled izjemno podobna njegovi bivši. Čeprav prstanca leve roke obeh krasita zlata obročka, pa zakon menda ni veljaven, vsaj ne uradno, saj parček pred poroko na upravni enoti ni prijavil sklenitve zakonske zveze ter uredil potrebnih dokumentov. Na fotografijah, ki so jih te dni posneli oboževalci, pa ni bilo videti, da bi kogar koli od njiju to motilo, saj sta bila videti povsem zaljubljena in srečna, v luksuznem letovišču v ameriški zvezni državi Utah sta si privoščila tudi medene tedne, kjer sta uživala v sproščujočih masažah in romantičnih sprehodih.

Bianca Censori je izrezana Kim. FOTO: Instagram

8 let je bil poročen s Kim Kardashian.

Veljala sta za enega najuspešnejših parov. FOTO: Reuters

Nad poroko je navdušena tudi Biancina družina, ki je Kanyeja toplo sprejela. Njena sestra Angelina je tabloidom v domači Avstraliji povedala, da je presrečna, sestri in njenemu izbrancu pa želi obilo ljubezni. Kdaj sta se Kanye, ki si je ime spremenil v Ye, in Bianca začela sestajati, ostaja neznanka, spoznala pa sta se pred dvema letoma, ko je privlačna temnolaska dobila službo v njegovem podjetju Yeezy. Ye je bil takrat še poročen z resničnostno zvezdnico Kim, ki je Bianco menda v trenutku zasovražila. »Bianca je lepa in Kim sovraži lepa dekleta, še posebno če delajo z njenim možem,« je dejal vir blizu bivših zakoncev.

Kim še ni komentirala novega zakona očeta svojih štirih otrok, so pa tisti, ki jo poznajo, prepričani, da je besna kot ris. Čeprav od trenutka, ko je predlani vložila zahtevek za ločitev, ni razmišljala o tem, da bi se z Yejem pobotala, medtem ko je on večkrat dejal, da bi rad rešil zakon. Tudi zato je novica o njegovi skrivni poroki presenetila marsikoga. Po spletu so se pojavili šaljivi komentarji, da se je Westu tako zelo mudilo, ker je pred časom dejal, da se namerava do poroke vzdržati posteljnih aktivnosti, o čemer je zapel tudi v enem svojih zadnjih komadov s pomenljivim naslovom Censori Overload (Preveč Censorijeve): »Zbudil sem se in dobil sporočilo: 'Ne morem več tako naprej.' Zdaj je konec s seksom do poroke.«

Bianca ni prvo dekle, s katerim se je Ye dobival, odkar mu je Kim sporočila, da ima dovolj. Pet mesecev se je 48-letni raper sestajal z vplivnico Chaney Jones, ki jo je za približno en mesec zamenjala manekenka Irina Shayk, ko sta se razšla, se je ogrel za njeno stanovsko kolegico Vinetrio, a tudi z njo več kot dober mesec ni zdržal, približno enako dolgo je trajala romanca z igralko Julio Fox. Vse pa imajo eno skupno lastnost – po videzu so skorajda kopije Kim Kardashian, s katero se je poročil leta 2014 v Firencah.