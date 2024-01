Zbirajo denar po igralčevi smrti. Do zdaj so ga zbrali že zavidljivo vsoto

Potem ko so v tragični nesreči življenje izgubili hollywoodski igralec Christian Oliver in njegovi mladoletni hčerki, se z vseh koncev sveta vrstijo izrazi sožalja, ki jih je deležna igralčeva bivša žena in mama njunih deklic Jessica Klepser.

Ta je dan po strmoglavljenju enomotornega letala javnost prosila, naj tako njej kot drugim članom družine pustijo čas za žalovanje, Jessicina prijateljica pa je zanjo ustanovila spletno stran, kjer lahko Christianovi oboževalci namesto cvetja družini darujejo denar.

Sredstva bo dobila Jessica

»Sredstva bodo namenjena Jessici, da bo lažje prebrodila ta neverjetno težki čas, z njimi bo družina pokrila stroške prevoza vseh treh trupel nazaj v domovino, stroške pogreba in žalne slovesnosti ter stroške odvetnikov,« je v objavi pojasnila komičarka Sarah Silverman, ki je želela zbrati 100.000 ameriških dolarjev, včeraj pa je bil znesek že močno presežen.

Največ, 15.000 dolarjev, je podaril igralec Tyrone Neal, pet tisočakov je primaknil še sloviti režiser Steven Soderbergh, po svojih močeh so prispevali Christianovi prijatelji, znanci, sodelavci ter oboževalci, pa tudi tisti, ki so poznali njegovi hčerki, 12-letno Madito in dve leti mlajšo Annik.

»Imela sem čast učiti obe, ko sem še delala na osnovni šoli, ki sta jo obiskovali, in novica o njuni smrti me je povsem zlomila. Čeprav sem oboževala tudi Annik, je Madita na meni pustila še posebno velik pečat. Bila je topla, prijazna, prijetna in živahna, teh njenih lastnosti se bom spominjala do konca svojih dni,« je denimo po tem, ko je primaknila nekaj dolarjev, zapisala​ Leah A. Williams.

Christian in njegovi hčerki so se konec prejšnjega tedna vračali z novoletnih počitnic na Karibih, ko je malo letalo, pilotiral ga je domačin Robert Sachs, kmalu po vzletu strmoglavilo v morje.

Dogodek je z mobilnim telefonom ovekovečil ameriški turist, ki se mu takrat še ni sanjalo, da je na krovu 51-letni igralec, ki je med drugim nastopil v najnovejšem filmu o Indiani Jonesu, pa v Gospodarju hitrosti, Dobrem Nemcu in Valkiri. Na kraj nesreče so odhiteli tudi ribiči, ki so bili v bližini, a letalo se je hitro potapljalo in šele pripadnikom vojske je iz njega pozneje uspelo potegnili trupla vseh štirih ljudi na krovu.