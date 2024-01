Zadnja objava tragično preminulega igralca je srce parajoča (FOTO)

V letalski nesreči je umrl v Nemčiji rojeni hollywoodski igralec Christian Oliver. Smrt ga je doletela skupaj s hčerama na manjšem letalu, ki je kmalu po vzletu strmoglavilo v Karibsko morje. Umrl je na krovu zasebnega enomotornega letala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V nesreči je poleg 51-letnega igralca ter njegovih 10- in 12-letnih hčera umrl tudi pilot. Letalo je v četrtek kmalu po poldnevu potovalo iz Bequie, majhnega otoka v Grenadinah, proti Sveti Luciji. Na kraj nesreče so prišli ribiči, potapljači in obalna straža.

Za seboj je imel več kot 60 filmskih in televizijskih posnetkov

Christian Oliver se je rodil kot Christian Klepser v Nemčiji, nato pa je odšel v ZDA, kjer je sprva delal kot maneken. Kasneje se je udeležil izobraževanj o igralstvu v New Yorku in Los Angelesu. Na velikem platnu je leta 2006 zaigral ob Georgu Clooneyju v filmu Dobri Nemec, nastopil je tudi v akcijskem filmu Dirkač dve leti kasneje.

Za seboj je imel več kot 60 filmskih in televizijskih posnetkov, vključno z manjšo vlogo v trilerju s Tomom Cruisom Operacija Valkira. Na začetku kariere je nastopil v televizijski seriji Saved by the Bell: The New Class in filmu The Baby-Sitters Club. Širšo prepoznavnost je pridobil z vlogo v nemški televizijski seriji Kobra 11.

Sporočila sožalja

Zadnja objava tragično preminulega nemškega igralca Christiana Oliverja je ganila številne oboževalce. »Naj ljubezen kraljuje. Želim vam vse dobro v letu 2024. Pozdrav nekje iz raja ... 2024, prihajamo,« je zapisal igralec ob fotografiji s Karibov, kjer je le nekaj dni kasneje umrl s svojima dvema hčerkama. Pri padcu je umrl tudi pilot letala, vzrok pa je bila okvara motorja.

Pod objavo se vrstijo številna sporočila sožalja njegovi ženi.