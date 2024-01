Žena priljubljenega igralca prekinila molk po smrti njega in njuni hčerk

Jessica Klepser, žena pokojnega igralca Christiana Oliverja, je spregovorila po tragični smrti moža in njunih dveh mladoletnih hčera. Njeno čustveno izjavo so objavili na Instagram profilu Wundabar Pilates, kjer deluje kot vodja.

»Globoko smo užaloščeni zaradi tragične letalske nesreče 4. januarja 2024, ki je vzela življenja naših ljubljenih družinskih članov. Naši hčerki Madite (12) in Annik (10) sta se skupaj z očetom Christianom vračali s počitnic v Karibi. Žal vsi štirje potniki niso preživeli. Madita, učenka sedmega razreda srednje šole Louis Armstrong, je bila znana po svojem živahnem duhu in se je izkazala pri učenju, plesu, petju in nastopanju. Annik, učenka četrtega razreda osnovne šole Wonderland Ave, je bila nežna, a tudi močna. Vedno je prva ponudila prijazno besedo ali tolažilni objem. Njene strasti so vključevale košarko, plavanje in različne oblike umetnosti. Globoko povezanost, nalezljiv smeh in pustolovski duh Madite in Annik bosta njuni skupnosti zelo pogrešali,« med drugim piše v objavi.