Obleka počila na pol, zvezdnica pokazala golo zadnjico (18+)

Srbski mediji so udarili po eni svojih najbolj znanih zvezdnic, ki smo jo pred leti lahko spremljali tudi na naših malih zaslonih, ko je bila udeleženka slovenskega Big Brotherja. Glede na to, kako jevmes s pomočjo lepotnih kirurgov drastično spremenila svoj videz, bi jo sicer redkokdo spoznal.Črnogorka Soraja, ki prav s pomočjo kirurgov polna oblin na pravih mestih, običajno v svojih objavah na spletu v ospredje postavlja svoje oprsje, tokrat pa je poskrbela, da so sledilci takoj opazili njen drug atribut. Kraljica plastičnih operacij in fotomontaže je na ogled postavila svojo skoraj golo zadnjico.Kakšna blamaža, pišejo nekateri mediji, ki dodajajo, da je namesto spodnjic oblekla dva trakca, in omenjajo, da nekateri ob tem ne vedo, ali je morda narobe oblekla čipkasto obleko ali pa je ta zaradi silnih oblin preprosto počila.Fotografije je menda nastala v Turčiji, kjer Soraja čaka še na eno plastično operacijo.