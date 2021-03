Woody Allen o obtožbah pedofilije

S Soon Yi je že četrt stoletja. FOTO: Reuters

Srečen s Soon Yi

Dylan Farrow je krušnega očeta obtožila zlorabe v otroških letih. FOTO: HBO

Njegovo razmerje z Mio Farrow se je končalo grenko. FOTO: Cover Images

Obnovil bi stike

7 let je bila stara Dylan, ko naj bi jo filmar zlorabil.

Obtožbe pedofilije na račun, ki pa jim policijska preiskava ni nikoli prišla do dna, so skoraj tako razvpite kot njegovi filmi. Postale so že del popularne kulture, sploh ko je družinska drama enega največjih režiserjev našega časa zaživela v dokumentarni miniseriji Allen v. Farrow, pred kamere katere je stopila tudi, ki je v osrčju obtožb.Ko je bila namreč stara le sedem let, naj bi jo režiser, tedaj še v dolgoletnem razmerju z njeno krušno materjo, spolno zlorabljal. Tako je vsaj privrelo na plan leta 1992, ko je filmar zapustil Mio zaradi njune pastorke, v grenki in že skoraj krvoločni bitki nekdanjih zaljubljencev zaradi skrbništva nad otroki pa je Mia odvrgla bombo spolne zlorabe. Oskarjevec je obtožbe seveda odločno zanikal, zaradi pomanjkljivih dokazov so bile ovržene, a tančica suma nikoli ni izginila. Sploh ko je o tem javno spregovorila še Dylan, prvič pred osmimi leti, zdaj pa še pred televizijskimi kamerami.»Verjamem, da v to verjame. Dylan je bila dober otrok in ne verjamem, da bi si to izmislila. Ne verjamem, da laže. Verjamem, da sama sebi verjame,« pa je v televizijskem intervjuju, prvem v 30 letih, zdaj dejal Woody.Obtožbe pedofilije je vedno zanikal. Prav tako je vselej goreče branil svojo ljubezen s Soon Yi, s katero sta poročena že 23 let. Vseeno pa je poskušal svojo zasebnost ohranjati zasebno, kolikor je pač lahko. Vse do poletja lani, ko se je ob izdaji svojih spominov odločil za poglobljen televizijski pogovor z, novinarjem oddaje CBS Sunday Morning.A čeprav sta se odkrito in na štiri oči pogovarjala že lansko poletje, prihaja intervju na male ekrane šele zdaj. Napoved dokumentarne serije, ki je zaživela februarja, je namreč obudila zanimanje za turbulentno režiserjevo zgodbo, zamazano s hudimi obtožbami, zato so se pri televiziji CBS odločili za plačljiv paket, ki bo vključeval tudi intervju novinarkez Dylan iz leta 2018 ter novinarski prispevek, ki se je poglobila v vprašanje, kako obtožbe moralno spornih dejanj vplivajo na kariero umetnikov.Woody očitno verjame, da Dylan verjame svojim besedam, za katere je prepričana, da so njena resnica. A ne tudi objektivna resnica, meni filmar, ki je v intervjuju spet ponovil to, kar ponavlja že desetletja. Da se posvojenke Dylan nikoli ni niti dotaknil. »Te obtožbe so absurdne. A naj so še tako nore, madež na meni ostaja. Tudi če morda ne madež spolne zlorabe, pa najmanj madež možnosti, da sem jo spolno zlorabljal. Toda nič, kar sem počel z Dylan, ne bi bilo možno razumeti kot spolno zlorabo. V tem ni nikakršne logike! Čemu bi moški, ki do tedaj nikoli nisem bil ničesar obtožen, sredi srdite bitke za skrbništvo sam odšel s sedemletno deklico na podeželski dom bivše ljubice. Že na prvi pogled v tem ni logike!«Pri tem pa nadaljuje, da je že četrt stoletja srečen s Soon Yi, s katero sta tudi posvojila dve hčerki. »Nekomu, za katerega se verjame ali najmanj sumi, da je pedofil, nikoli ne bi pustili posvojiti otroka,« je prepričan, da je to še dodaten dokaz njegove nedolžnosti. V to pa brezpogojno verjame tudi njegova ljubljena, ki je režiserja že ničkolikokrat vzela v bran, nazadnje pred premiero dokumentarca Allen v. Farrow.»Ustvarjalcem te serije za resnico ni bilo mar. Raje so več let kradoma sodelovali z družino Farrow in njihovimi privrženci, s katerimi so sestavili nekaj, kar je polno neresnic. Že desetletja se dobro ve, da so vse obtožbe povsem napačne. Več preiskav je namreč pokazalo, da Dylan nikoli ni zlorabil, naj je ona verjela, kar je pač verjela.«Čeprav je oskarjevec obtožbe vselej zanikal, so te nanj vrgle temno senco. Vseeno do Dylan ne goji zamere. Nasprotno, v intervjuju je jasno in glasno povedal, da bi si z njo želel navezati in obnoviti stike, ki jih nima vse od daljnega leta 1992, ko je skrbništvo nad otroki dobila Mia.Ob obtožbah pedofilije je Allenovo življenje močno zaznamovalo tudi njegovo razmerje s 35 let mlajšo Soon Yi, čeprav tedaj, ko se je z njo zapletel za Mijinim hrbtom, ni vedel, da se bo mladenka izkazala za ljubezen njegovega življenja. »Sprva me ni zanimala, čeprav se je izkazalo, da bo to ženska, s katero bom imel najgloblje in najpristnejše razmerje,« pravi in dodaja, da v njegovih očeh njuna ljubezen nikoli ni bila neprimerna – kljub razliki v letih in dejstvu, da je posvojenka njegove bivše. »Za naju je bilo to razmerje, ki se je razvijalo postopno, nekaj najbolj naravnega.«