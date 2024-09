Vzrok smrti igralca iz kultne serije Alf potrjen, družina že od začetka sumila na takšen izid

Benji Gregory, ki je v seriji Alf igral Briana Tannerja, je umrl sredi junija v starosti 46 let, zdaj pa je razkrit vzrok smrti.

Benji Gregory je v vlogi Briana Tannerja preživel štiri leta. Zaigral je namreč v prav vseh epizodah Alfa – teh je bilo 101 –, ki se je na malih zaslonih vrtel med letoma 1986 in 1990.

Njegova sestra Rebecca je za TMZ potrdila, da so truplo njenega brata našli v avtu na parkirišču v Paoriji v Arizoni. Dodala je še, da se je Benji boril z depresijo, bipolarno motnjo in nespečnostjo ter da je bil več dni buden.

Vzrok smrti zdaj razkrit

Urad okrožja Maricopa je njegovo smrt razglasil za nesrečo. Poročilo navaja, da je Gregory umrl zaradi vročinske kapi, družina pa je že od začetka menila, da je to pravi vzrok. V teh dneh, ko je igralec bival v Arizoni, so tam namerili okoli 42°C. V vozilu z igralcem so našli njegovega psa Hansa, ki je prav tako poginil.