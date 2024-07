Umrl je otroški zvezdnik iz serije Alf

Le kdo se ne spomni dobrodušnega kosmatega vesoljčka Alfa, ki je življenje povsem običajne družine Tanner srednjega razreda obrnil na glavo, ko je strmoglavil v njihovo garažo? Vsi, ki smo odraščali v poznih 80. letih preteklega stoletja, smo kot prikovani sedeli pred televizijskimi zasloni in spremljali njihove za počit smešne prigode, ko so se na vse pretege trudili skriti svojega nezemeljskega gosta pred radovednimi sosedi in vlado. Obenem pa si je večina otrok želela, da bi se znašla v koži najmlajšega otroka družine, malega Briana v podobi otroškega zvezdnika Benjija Gregoryja, ki je s prikupnim Alfom stkal tesno prijateljstvo.

A če je Benji tedaj živel svoje sanje, je njegova filmska zvezda po koncu humoristične serije skoraj ugasnila. Zdaj pa je nepričakovano in veliko prezgodaj ugasnilo še njegovo življenje. Nekdanjega otroškega zvezdnika so namreč našli mrtvega v njegovem avtomobilu. Vzrok smrti za zdaj sicer še ni znan, a najverjetneje je bil zanj usoden vročinski udar.

Le kdo se ne spomni zabavne serije o vesoljčku Alfu, ki se je na televiziji vrtela med letoma 1986 in 1990? FOTO: Cover Images

Precejšen del sveta je v teh poletnih dneh v primežu vročinskega vala. In eno izmed žarišč peklenske vročine je tudi Amerika, sploh njen zahod, kjer padajo vročinski rekordi in kjer so bile zaradi vročine tudi že smrtne žrtve. Tej črni statistiki se je, kot se zdaj zdi, že minuli mesec pridružil tudi Benji Gregory. Novico o njegovi smrti pri le 46 letih je sporočila njegova užaloščena sestra Rebecca Pfaffinger, prepričana, da je brata izgubila zaradi peklenske vročine.

Razkrila je

Razkrila je, da se je njen brat boril z bipolarno motnjo, depresijo in motnjami spanja, zaradi česar je večkrat prebedel tudi več dni skupaj; posledično pa je nato tudi kar zaspal od izčrpanosti. In prav to, tako sklepa, se je zgodilo tudi na usodni 12. junij, ko se je v Arizoni živo srebro na termometru povzpelo na kar dobrih 42 stopinj Celzija. Benji je šel tisti dan na bližnjo banko v arizonskem mestu Peoria položit denar in je v avtomobilu, parkiranem pred banko, nato zaspal. Zunanja temperatura, že tako neznosna, je avtomobil spremenila v pečico, v kateri je Benjija doletel vročinski udar. Ob njem je bil tedaj tudi njegov pes, ki ga je prav tako ugonobila vročina.

Gregory je v vlogi malega Briana Tannerja preživel štiri leta. Zaigral je namreč v prav vseh epizodah Alfa – teh je bilo 101 –, ki se je na malih zaslonih vrtel med letoma 1986 in 1990. Po koncu serije je zaigral še v treh televizijskih filmih, a se je nato počasi umaknil iz Hollywooda in se pridružil ameriški mornarici. Leta 2005 so ga iz mornarice zaradi zdravstvenih vzrokov častno odpustili.

Bila sta najboljša prijatelja. FOTO: Press