Vsi škandali pevske ikone

»Če bi na Zemlji prišlo do katastrofe, bi jo preživeli samo ščurki in Cher,« se je nekoč pošalil že pokojni pevec Jimmy James in številni bi se, glede na to, kaj vse je preživela pevka, strinjali z njim.

Pred nedavnim je izšla njena nova avtobiografija, StilKurir.rs pa je zbral nekaj največjih zanimivosti iz nje.

Cheryl Sarkisian LaPierre Bono Allman, ki jo cel svet pozna pod imenom Cher, se je v Kaliforniji rodila maja 1946.

Njen oče John Sarkisian je bil šofer tovornjaka, mama Georgia Holt igralka, model in pevka z ne najbolj uspešno kariero.

Ko je imela komaj 10 mesecev, sta se starša ločila.

Kasneje se je mama trudila urediti zasebno življenje, imela je več moških, se poročila še petkrat in družino selila iz mesta v mesto, a ko se je njena kasneje slavna hči podala na glasbeno pot, jo je vselej podpirala.

»Bila je moja največja navijačica,« je nekoč priznala Cher.

Pri 14. izgubila nedolžnost

»Stara sem bila 14 let, ko so nekega večera prijatelji mojega tedanjega fanta predlagali, da bi obiskali nek lokal. On me je hotel vzeti s seboj, a je družba rekla, da ne bo šlo, saj sem še otrok.

Bila sem užaljena in sem se odločila dokazati, da sem odrasla.«

»Tako, da sem seksala z njim. V bistvu nisem hotela. Če bi, bi to storila že prej. A bala sem se, da bi ga izgubila, zato sem mu dala nedolžnost,« piše v knjigi.

Nasilen zakon in trije spontani splavi

Ko je imela 16 let, je spoznala, kot je mislila, ljubezen svojega življenja. Začela je razmerje s Sonnyjem Bonom, ki je imel tedaj 27 let.

Opazil jo je v nočnem klubu, kjer je delala kot plesalka. Predlagal ji je, naj se kot hišna pomočnica zaposli pri njem. Denar ni bil samo po sebi umeven in Cher mu je nekaj mesecev prala, kuhala in čistila.

Sonny in Cher FOTO: Profimedia

On je hitro opazil, da je nadarjena za glasbo, hkrati se mu je zdel zanimiv njen globoki glas. Zato jo je zaposlil kot vokalistko v studiu producenta, ki ga je poznal, hitro se je začelo tudi razmerje med Sonnyjem in Cher.

Leta 1964 sta se poročila, vendar zakon še zdaleč ni bil srečen.

V zadnjih spominih sicer Cher prvega moža opisuje kot močno osebnost. V zakonu z njim je doživela tri splave, Sonny jo je redno varal in manipuliral z njo.

Cher in Sonny FOTO: Profimedia

Ni ji dovolil komunicirati s prijatelji niti uporabljati njenega najljubšega parfuma, saj naj ne bi prenesel njegovega vonja.

Leta 1969 je Cher uspelo postati mama, vendar otrok ni rešil zakona. Kmalu po vrnitvi iz porodnišnice s sinom Chazom je opazila, da krvavi, vendar Sonny ni hotel poklicati rešilnega avtomobila, temveč jo je preprosto pustil, da se je onesvestila v kopalnici.

Tedaj je pomislila, da si on najbrž želi, da bi umrla.

Največji šok jo je čakal, ko se je odločila za ločitev in je začela računati, ali bi lahko preživela sama. Ugotovila je, da po pogodbi 95 odstotkov njenih prihodkov pripada Sonnyju, pet odstotkov njegovemu advokatu, njej je bila namenjena le nizka plača, ki ji je mož ni izplačeval.

Zakon z Greggom Allmanom

Kljub temu je končala zakon in se vsega skupaj tri dni po ločitvi poročila z glasbenikom in članom skupine The Allman Brothers Band Greggom Allmanom. Z njim je leta 1976 dobila sina Elijaha Blue.

Tudi tokrat ni najbolje izbrala. Gregg je imel težave z zasvojenostjo z nedovoljenimi substancami. Cher mu je nekoč preprosto rekla, da je naveličana odhodov z njim na rehabilitacijo, par se je tri leta po rojstvu sina ločil.

Še nekajkrat sta dala ljubezni drugo priložnost, a se nikoli ni izšlo.

Po razhodu je imela pevka nekaj odmevnih zvez: z Valom Kilmerjem, Ericom Claptonom, Raichijem Samborom, Marcom Hudsonom, Rayem Liottom in drugimi, zdi pa se, da je sedaj, ko se zabava z 38-letnim Alexandrom Edwardsom nesrečnejša.

Splav kot edina rešitev

Leta 1976 je Cher zanosila z Greggom, vendar v spominih priznava, da je pred tem imela načrtovani splav. Za nosečnost je izvedela pred drugo poroko, hotela je obdržati otroka, vendar je kmalu dojela, da bo morala sama skrbeti za vse in da se na drugega moža ne bo mogla zanašati. Ni bila pripravljena na še enega otroka.

»Imela sem sina, mamo in sestro, za katere sem morala skrbeti. Vedela sem, da se moram odločiti in vedela sem, kaj to pomeni,« je zapisala 78-letna Cher, ki se po 60. letih z zadnjim albumom umika s scene, piše The Sun.

Ta navaja njene besede, češ da bosta njen prihajajoči album in nastop londonskemu gledališču Lyceum najbrž zadnji dejanji njene bogate kariere.