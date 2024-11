To so zvezdnice, ki so dejale, da bodo zapustile ZDA v primeru Trumpove zmage

Splošno je že znano, da je na ameriških volitvah slavil Donald Trump, a ob tem niso vsi navdušeni. Po svetu so mnogi izrazili razočaranje in žalost, saj je novopečeni predsednik navsezadnje obsojeni zločinec. Mnoge slavne osebnosti so dejale, da bi se ob njegovi zmagi odselile iz ZDA.

Številne zvezdnice, kot so Cardi B, Lili Reinhart in Christina Applegate, so se pred volitvami ostro odzvale na Trumpove podpornike in njihova prepričanja. Christina Applegate je na platformi X zapisala: »Če ste glasovali proti pravicam žensk, proti pravicam invalidov – prenehajte mi slediti. Ne potrebujem takšnih sledilcev.«

Prizadelo jo je

Christina Applegate je po republikanski zmagi neutolažljivo jokala. FOTO: Sara De Boer

Kasneje je dejala, da je bila zaradi novice o zmagi globoko pretresena in je močno jokala, čeprav se je njen začetni bes že polegel.

Med tistimi, ki so razmišljale o selitvi, je tudi America Ferrera, zvezdnica serije Grda račka in filma Barbie. Po besedah njenih prijateljev jo je prizadelo, da je Trump znova postal predsednik, in razočarana je nad volilnim izidom, ki ga interpretira kot odraz globokih težav v ameriški družbi. Čeprav se namerava še naprej ukvarjati s svojo kariero v Hollywoodu, razmišlja o življenju v Združenem kraljestvu.

Življenje brez Trumpa

Tudi Minnie Driver, ki je skoraj tri desetletja živela v Los Angelesu, je poleti izjavila, da bi se ob morebitni Trumpovi ponovni izvolitvi težko vrnila v ZDA, zlasti če bi živela v republikanski državi. »V Kaliforniji si sicer nekoliko odmaknjen od tega, vendar ali res želiš živeti v mehurčku?« je dejala.

Whoopi Goldberg je bila tarča Trumpovega posmeha. FOTO: Shutterstock

Podobno je Whoopi Goldberg v svoji oddaji The View že leta 2016, ob prvi Trumpovi zmagi, napovedala, da bi najraje odšla iz ZDA. Kasneje je sicer dejala, da države ne bo zapustila, a Trump je njeno izjavo posmehljivo komentiral na spletu.

Cher, ki je zaradi Trumpovega prvega mandata občutila zdravstvene težave, pa je leta 2023 za The Guardian povedala, da bi resno razmislila o selitvi, če bi bil ponovno izvoljen.

Raje odšla v Združeno Kraljestvo

Tudi Sophie Turner, igralka iz Igre prestolov, je po razhodu z Joejem Jonasom javno izrazila zadovoljstvo, da se je vrnila v Združeno kraljestvo. Za revijo Harper's Bazaar je povedala, da jo politika v ZDA – nasilje z orožjem, razveljavitev sodbe Roe proti Wadeu in druge politične spremembe – zelo bremeni, zato se v Londonu počuti bolj domače in sproščeno, obdana s prijatelji in družino.