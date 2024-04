Sladkosned odnesel nutello

Konec lanskega poletja je več ljubljanskih gostincev, nekateri celo večkrat, klicalo policiste na pomoč zaradi tatiča, ki jim je grenil življenje. Seveda je v prvi vrsti iskal denar, a se je zadovoljil tudi z drugim plenom, celo nutello. Na njihovo srečo pa so sladkosneda prijeli, tako je Mirza M. sedel na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča.

Tožilstvo mu je očitalo, da je 6. avgusta ponoči vlomil v lokal Ma Cherie na Borštnikovem trgu, vzel dve službeni denarnici s po 100 evri ter kuverto s 100 evri. A ob tem je poškodoval še vrata, skupaj z vrednostjo denarnic je povzročil za 700 evrov škode. Očitno zadovoljen z izkupičkom se je dober teden kasneje znova oglasil v tem lokalu ter spet ukradel kuverte z denarjem. Škode je bilo za 300 evrov.

Soočen s tožilskimi dokazi je na predobravnavnem naroku priznal krivdo.

Ko je bil tat kje uspešen, se je tja očitno rad vrnil, in tako je bilo tudi v gostilni Pr' Boltu na Litijski cesti, kjer je prvič vlomil 17. avgusta ponoči: iz blagajne je vzel 100 evrov, s pulta pobral za 70 evrov kovancev, izpod točilnega pulta pa štiri kozarce nutelle. Povzročil je za 250 evrov škode. Konec meseca je v isto gostilno znova vlomil v zgodnjih jutranjih urah, tokrat je bilo škode za 100 evrov.

Prazna blagajna

Ni pa bil uspešen 10. septembra okoli pol petih zjutraj, ko je razbil steklo vhodnih vrat lokala Top Bar v Topniški ulici, vstopil in odprl blagajno, a ta je bila prazna. S podvigom je naredil za 1300 evrov škode. Še večja škoda je nastala istega dne, ko je okoli 8.30 prišel do parkomata v Rozmanovi ulici, odprl pokrov na spodnjem delu, a je zaradi glasnega poka in več prisotnih ljudi pobegnil.

Soočen s tožilskimi dokazi je na predobravnavnem naroku priznal krivdo v zameno za enotno kazen enega leta zapora. Na takšno odločitev je najbrž vplivalo tudi dejstvo, da mu za zapahe ne bo treba, če v preizkusni dobi štirih let ne bo storil novega kaznivega dejanja. Gostincem mora seveda povrniti škodo.