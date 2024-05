Njeni vrstniki so mrtvi, zato ljubimka z mlajšimi

Ne zaljubi se po telefonu in ne ljubimkaj z mlajšimi moškimi. Ti pravili si je postavila in tudi prekršila Cher. Pred dvema letoma se je namreč zaljubila v kar štiri desetletja mlajšega glasbenega producenta Alexandra Edwardsa, njuno prvo srečanje pa ni potekalo iz oči v oči, ampak sta se spoznala med 15-minutnim telefonskim pogovorom. Kljub temu je glasbena ikona menda preživela dve najsrečnejši leti.

V zasebnosti ni tako drzna kot na odru. FOTO: Jo Hale/Getty Images

Že 77-letna pop diva se zadnjih nekaj desetletij videva z mlajšimi moškimi. V preteklosti je namreč omrežila mlajše veljake zabavne industrije, kot so Tom Cruise, Val Kilmer in Rob Camilletti. A ko se je predlani pokazala z danes 38-letnim Alexandrom, ki je precej mlajši celo od njenih dveh sinov, je dvignila največ prahu.

»Z mlajšimi se videvam, ker so moji vrstniki ali mrtvi ali pa jih je groza pristopiti k meni. Na kraj pameti jim ne pade, da bi me ogovorili. Zato mi ostanejo na izbiro le še mlajši, ki so precej drznejši. Ne nazadnje so jih vzgajale ženske, podobne meni,« je pojasnila Cher. Ob tem pa še priznala, da je v zasebnosti zadržana in sramežljiva. Zato je moral Alexander narediti prvi korak.

Skupaj sta od leta 2022. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Bilo je na pariškem tednu mode pred dvema letoma, kjer je od skupnega prijatelja izprosil Cherino telefonsko številko. Te pa ni le zasanjano pogledoval in pustil, da bi se na njej nabiral prah, temveč je zvezdnico pogumno poklical. To je bil začetek njune ljubezenske zgodbe. »Ko me je poklical, sem bila v šoku. Ljudje namreč ne dajejo drugim moje številke kar tako.« A je za to danes izjemno hvaležna. »Vseeno je, kaj se bo zgodilo, resnično sem rada z njim. Zabavava se, nasmeji me, naučil me je, da za ljubezen ni nikoli prepozno. Statistika nama ni v prid, a skupaj sva že skoraj dve leti. In tudi če bo na koncu to vse, kar nama je namenjeno, je vredno.«