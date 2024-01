Prepoznate znano Hrvaško pevko na fotografiji?

Glasbena diva Dorotea Budimir je leta 1986 na evrovizijskem odru zastopala bivšo Jugoslavijo, leta 1999 pa Hrvaško.

Bolj znana je pod imenom Doris Dragović in je na družabnih omrežjih zelo aktivna.

Pred nedavnim je s prijatelji delila fotografijo iz otroštva in ob njej nasvet, ki ji ga je kot deklici, dala mama in si ga je zapomnila vse do danes, piše Index.hr.

»Ko sem bila otrok, me je mama učila: "Hčerka ni važno, kaj so ti rekli, temveč kdo ti je rekel." Od človeka do človeka se izrečene besede razlikujejo. To je vsa modrost,« je zapisala ob fotografijo.

Sledilci so jo v komentarjih zasuli s komplimenti: »Vedno najlepša.« »Čudovita že kot otrok.« »Prelepa si.«

Doris rada niza utrinke iz minulih let. Tako je pred kratkim obudila še eno podobo iz preteklih dni in ob njej zapisala:

»Ena stara, a zelo ljuba.«