Napad prijavil šele po 11 dneh: Pascal vrstnika poškodoval z nožem

Na celjskem sodišču je sodnik David Špernjak opravil narok za izrek kazenske sankcije in 19-letnemu Celjanu Pascalu Gričniku izrekel kazen tri leta in osem mesecev zapora za poskus uboja Nejca Trnovška Jašaroviča. Pri tem je povsem sledil predlogu tožilstva, s katerim je obtoženi Gričnik že pred predobravnavnim narokom sklenil sporazum, krivdo priznal in se s tožilstvom dogovoril tudi za kazen.

Čeprav je na tožilstvu krivdo za enega najhujših kaznivih dejanj priznal, pa na sodišču ni rekel niti besede in dejanja, vsaj v sodni dvorani, ni obžaloval. Prav tako ni komentiral višine premoženjskopravnega zahtevka, ki ga je na sodišče vložil oškodovanec. Ta je priglasil 12.000 evrov škode zaradi prestanega strahu, fizične ter duševnih bolečin. Zagovornica obtoženega, odvetnica Barica Zidar, je dejala, da zahtevek v celoti zavrača, ker se ji zdi višina priglašene škode pretirana.

Pascal Gričnik je vrstnika poškodoval z nožem. FOTO: Mojca Marot

Gričnik je 14. oktobra lani pred Dijaškim domom v Celju z nožem poškodoval vrstnika. Da se je zgodilo kaznivo dejanje, pa je bila policija obveščena šele, ko so jih o tem, da je poškodovani pri njih iskal pomoč zaradi lažje telesne poškodbe, obvestili iz celjske bolnišnice. A oškodovanec tistega dne dejanja oziroma dogodka, katerega žrtev je bil, ni prijavil. Trdil je, da je padel in se poškodoval sam. Šele 25. oktobra, torej enajst dni po dogodku, je s starši prišel na celjsko policijsko upravo in prijavil, da ga je Gričnik porezal z nožem.

Policisti so dva dni pozneje pri obdolženem opravili hišno preiskavo, na tožilstvo podali kazensko ovadbo, preiskovalni sodnik pa je za obtoženega odredil pripor, v katerem bo tudi ostal, saj sodnik ni sledil predlogu obrambe, naj pripor odpravi. Predlog za podaljšanje pripora je obrazložila tožilka, ki je dejala, da teža, način storitve kaznivega dejanja in okoliščine v zvezi z razmerami obtoženega nakazujejo na nevarnost, da bo ta izvrševanje kaznivih dejanj nadaljeval.

Smo pa lahko slišali tudi, da je obtoženi odraščal brez mame, ki mu je umrla, ko je bil še otrok. A to nikakor ni opravičilo za dejanje, ki ga je storil z direktnim naklepom, je spomnila tožilka Renata Inkret, ki je dejala tudi, da so pri predlogu kazni upoštevali vse olajševalne okoliščine, tudi mladost obtoženega. Ta je bil ob storitvi kaznivega dejanja star 19; čez dober mesec bo dopolnil dvajset let.