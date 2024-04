Imate iphona? Če bo obtičal v SOS načinu, lahko storite to

Applovi iphoni 14, 14 pro, 15 in 15 pro imajo možnost klica v sili prek satelita (Emergency SOS via satellite) za pošiljanje sporočil urgentnim službam, kadar se znajdejo na območju, kjer ni ne wifi ne mobilnega signala. Storitev je na voljo v Avstraliji, Avstriji, Belgiji, Kanadi, Franciji, Nemčiji, na Irskem, v Italiji, Luksemburgu, na Nizozemskem, Novi Zelandiji, Portugalskem, v Španiji, Švici, Združenem kraljestvu in ZDA, deluje tudi za mednarodne popotnike, razen če so iphone kupili v Armeniji, Belorusiji, celinski Kitajski, Hongkongu, Macau, Kazahstanu, Kirgiziji ali Rusiji.

Včasih pa se zgodi, da iphone obtiči v načinu SOS, tudi ko je mobilni signal spet na voljo. Kaj storiti? Za začetek izklopimo in vklopimo mobilne podatke. Če to ne deluje, ponovno zaženemo iphone, tako da hkrati pritisnemo in pridržimo enega od gumbov za glasnost in stranski gumb, dokler se ne prikaže drsnik za izklop, ki ga podrsamo v desno. Nato počakamo 30 sekund in spet pritisnemo in pridržimo stranski gumb za vklop telefona.

Iphone v načinu SOS za klic prek satelita FOTO: Apple

Če niti to ni dovolj, preverimo, ali je naš operater ponudil kakšno posodobitev za izboljšanje povezljivosti in učinkovitosti mobilnega omrežja. Preverimo v nastavitvah: Settings, General, About. Nato lahko še izklopimo in vklopimo mobilno linijo, kar storimo v Settings, Cellular, naša telefonska številka. Če uporabljamo klasično sim kartico, jo odstranimo iz telefona in jo vstavimo nazaj.

Brez roaminga ne gre Glede na to, da storitev deluje le v tujini, se najprej prepričamo, da imamo omogočeno podatkovno gostovanje, kar preverimo v Settings, Cellular, naša telefonska številka in vklopimo Data Roaming.

Če težave povzroča programska napaka, lahko v Settings, General, Software Update preverimo, ali je na voljo posodobitev programske opreme, pri čemer za delovanje potrebujemo internet, se pravi wifi. Če vse doslej deluje, lahko ponastavimo omrežne nastavitve, kar pa bo pobrisalo vsa naša wifi omrežja in gesla, mobilne nastavitve in nastavitve VPN, zato to storimo le, če smo prej poskusili vse zgoraj navedeno. Če to ni ovira, gremo v Settings, General, Transfer or Reset iPhone, Reset, Reset Network Settings.