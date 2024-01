Za Heleno Blagne je bil prvi obisk usoden (Suzy)

Pevka se vsako zimo odloči, da ne bo zmrzovala doma, in jo raje ucvre na toplo. Tam si Helena Blagne v družbi dobrih prijateljic pogreje kosti in odpočije od napornega decembra. Usodni je bil prvi obisk Tajske, kajti od takrat se redno vrača v to priljubljeno azijsko deželo. Nemogoče se je naveličati vsega, kar ponuja, pravi in nam zaupa, da bo tokrat podaljšala dopust. Poletela bo še dlje, in sicer v domovino kengurujev, koal in Aboridžinov.

Helena se na Tajskem preporodi. FOTO: osebni arhiv/instagram

V Avstraliji bo tudi kakšno zapela in združila delo z oddihom. Tam je gostovala že večkrat in vselej z veseljem obudi stara poznanstva in splete nove vezi. Še pravi čas je pobegnila pred hudo zimo, za katero pravi, da ima svoj čar, a jo veliko raje zamenja za vroče poletje.