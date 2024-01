Severinin video s sporočilom zbral 3 milijone ogledov: Ker kar me ni ubilo ... (VIDEO)

Severina je imela prejšnji vikend nastop na Jahorini. Tam je na odru izvedla Rođeno moje, čustveno pesem, med katero je zajokala . Posnetek izvajanja te pesmi je objavila na družbenih omrežjih. Na Facebooku je posnetek do nedavnega zbral več kot 1,4 milijona ogledov in nekaj tisoč komentarjev. Isti video je delila na Instagramu, kjer je prejel tri milijone ogledov in več kot 160.000 všečkov oboževalcev. »... ker kar me ni ubilo ... me tudi ne bo. Naj se jim avto pokvari,« je Severina zapisala v opis videa.

Komentarji kar dežujejo

Pod videom se je nabralo veliko podpornih komentarjev. »Drži se Seve«, »Hujše si zdržala, ti boš tudi to. Glavo pokonci«, »Podpora Severini in njenemu sinu«, »Pogumno naprej«, »Podpora iz srca«, »Ta pesem je najbolj čustvena vedno. Samo pogumno", "Čutim vsako njeno čustvo in solzo", "Spravila si me v jok", "Če je bitka izgubljena, to ni vojna", so le nekateri izmed številnih komentarjev podpore, ki jih je pevka deležna teh dneh.

Med izvedbo pesmi Rođeno moje je Severina pokazala sredinec in se odmaknila od mikrofona. »Jeb*** ti mater«, je bilo jasno razbrati z njenih ustnic pišejo hrvaški mediji. »To je bil ta prst,« se je nato pošalila in nato pokazala na kazalec.

»Štiri dni nisem vstal iz postelje«

Pred tem je izjavila, da štiri dni ni vstala iz postelje, odkar je vrhovno sodišče ponovno dodelilo skrbništvo nad Aleksandrom Milanu Popoviću. »Štiri dni nisem vstala iz postelje. Potem sem vstala, morala sem se obleči, naličiti, urediti pričesko in se prikloniti tebi. Najprej se prikloniti vsem majhnim in slabotnim ženskam, ki so dale mi moč ... Ne smem biti nepošten, zahvaliti se moram tudi vsem moškim. Predvsem kolegom s scene, pa tudi vsakemu majhnemu in šibkemu človeku,« je dejala.