Nika Kljun se je zabavala z veliko svetovno zvezdnico (VIDEO)

Kako uspešni so slovenski plesalci čez lužo, dokazuje tudi simpatična svetlolaska Nika Kljun, ki je pred leti spakirala kovčke in odpotovala v ZDA, kjer že leta živi in dela z največjimi imeni zabavne industrije. Jennifer Lopez, Beyonce, Pitbull, Ne-Yo, Jason DeRulo, One Direction, Fifth Harmony in Justin Bieber so le nekateri zvezdniki in skupine, s katerimi je sodelovala Nika, ki živi in dela v Los Angelesu.

Prijateljstvo s Paulo Abdul

Ena njenih najboljših prijateljic pa je 61-letna ameriška pevka, plesalka, koreografinja, igralka in televizijska osebnost Paula Abdul, ki je pri 18 letih kariero začela kot navijačica za Los Angeles Lakers in pozneje postala glavna koreografinja za Laker Girls, kjer so jo odkrili The Jacksons. Paula je velika televizijska osebnost, s katero je Nika v zadnjih letih večkrat sodelovala, in tako sta dekleti postali odlični prijateljici.

Paula Abdul je leta 1988 izdala album Forever Your Girl, ki je postal eden najuspešnejših debitantskih albumov v zgodovini popularne glasbe. FOTO: Reuters

Naša plesalka je nedavno na instagramu objavila posnetek, ob njem pa je zapisala, da sta s Paulo v odlični družbi preživeli krasen ženski večer. »Kakšno doživetje! Preprosto moraš uživati v dekliškem večeru s Paulo Abdul!« je plesalka zapisala ob posnetku in dodala, da sta uživali ob dobri hrani, najboljšem vzdušju in posebnem koncertu nekaterih ikoničnih glasbenih legend.

Nika je še razkrila, da sta se s Paulo med večerjo zabavali ob živi glasbi, ki so jo izvajali Paul Petersen, ki je najbolj znan po sodelovanju s Princeom ter skupinama The Family in The Time, na oder pa je stopil tudi kitarist Woods Jesse Johnson, najbolj znan kot kitarist v izvirni zasedbi The Time iz leta 1981. Kljunova je še dodala, da je izjemno počaščena, da jih je spoznala.