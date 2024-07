Vanessa Hudgens​ je postala mamica! Zvezdnica filmov, kot so Srednješolski muzikal, Potovanje v središče Zemlje: Skrivnostni otok in Podli fantje za vedno, radostne novice sicer še ni delila s svetom, a besede so bile tokrat nepotrebne. V sredo jo je namreč ujel fotografski objektiv, ko je z novorojenčkom v naročju, ki ga je ljubeče stiskala k srcu, na vozičku zapuščala kalifornijsko bolnišnico v Santa Monici.

Svežepečeno mamico je na vozičku potiskal njen srčni izbranec, igralec bejzbola Cole Tucker, spremljala pa jih je medicinska sestra. Natančni datum rojstva, spol in ime štručke, s katero se je zaljubljencema uresničila želja po družini, so še skrivnost, a zna biti, da si bosta otrok in očka morala rojstnodnevno zabavo deliti. Bolnišnico je mlada družinica namreč zapuščala prav na Colov rojstni dan.

Nosečniški trebušček je prvič pokazala med oskarji. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Novica o nosečnosti je velikanska, izjemno pomembna, zato jo je igralka v takšnem slogu želela tudi najaviti. In le kaj je pomembnejše in odmevnejše v krogih zabavne industrije kot podelitev oskarjev?! Ja, tedaj že zelo okrogli nosečniški trebušček je svetu prvič pokazala in z njim razkrila novico o pričakovanju šele marca na podelitvi. Seveda v tesno prilegajoči se obleki, da je bila nosečniška okroglina še toliko očitnejša.

Mlada zakonca

Toda čeprav je dobršen del nosečnosti prehodila v popolni zasebnosti, novica njenih oboževalcev vseeno ni povsem šokirala. Ne nazadnje so že mesece prej krožila ugibanja, ali ni ljubezen med Vanesso in Colom že obrodila sadu. Poleg tega naj bi mlada zakonca, ki sta si večno ljubezen obljubila šele pretekli december, o družini sanjarila že pred sprehodom pred oltar. »Že zdaj si želita ustvariti družino, tudi zato se želita že takoj poročiti,« je lansko jesen namreč izdal vir in še dodal, da je Vanessa prepričana, da bo njen ljubljeni izvrsten oče.

Prvotni življenjski načrt lepe igralke je zanjo sicer predvideval nekoliko drugačno pot. »Vedno sem mislila, da bom pri 25 letih že poročena, saj se je pri teh letih poročila tudi moja mama. A ko se to ni zgodilo, sem sprevidela, da moram svojo časovnico le nekoliko zamakniti. Zamišljala sem si, da bom prvega otroka dobila pri 36, morda 37 letih, česar še vedno nisem zamudila. Zato ni nobene potrebe po paniki,« je predlani dejala lepotička, ki se ji je svojega družinskega načrta uspelo držati.

2020. ju je zadela Kupidova puščica.

Še celo nekoliko pohitela je, saj je svojega prvega otročička dobila pri 35 letih. In temu bo nedvomno pokazala vse svoje dosedanje filmsko delo, »z otroki v mislih sem se na svoji karierni poti tudi odločala za različne projekte. Zagotoviti sem namreč želela, da bodo moji otroci, ko jih bom imela, lahko kaj gledali pri prav vsaki starosti.«